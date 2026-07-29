Și pe alte râuri și lacuri situația este gravă, pentru că apa este tot mai puțină. Iar la robinet au apărut primele restricții, în județul Dolj.

În județul Constanța, situația pe Dunăre e dramatică. Barjele nu mai pot să circule.

Corespondent Știrile ProTV: „Această navă bulgărească a rămas complet suspendată pe nisip, aici, între localitățile Cochirleni și Rasova. În mai puțin de două săptămâni, apa s-a retras pe o distanță de mai bine de o sută de metri.”

Bărbat: „Apa trebuia să fie până aici, la drum, și primăvara ajungea până la dig.”

Epave care până acum apăreau doar pe hărțile de navigație au răsărit în alte zone pe Dunăre. Nimeni nu le mai văzuse de zeci de ani. Alte nave de marfă au rămas blocate între Zimnicea și Turnu Măgurele și nu pot trece de o porțiune administrată de Bulgaria.

Sandu Doca, armator: „Multe alte convoaie care așteaptă pe coborâre sau pe urcare.”

Adrian Maizel, purtător de cuvânt al AFDJ Galați: „Adâncimea minimă recomandată este de 1,70 m. Recomandările Comisiei Dunării spun 2 metri jumate față de nivelul ENR. Țin să menționez că suntem la un metru și ceva sub acel nivel.”

Debitul e de trei ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie, conform Apelor Române. Iar prognoza hidrologică nu e bună nici pentru următoarea săptămână.

În județul Arad, râul Teuz a secat complet, iar Crișul Alb a ajuns la doar 7% din debitul normal pentru luna iulie.

Mate Palaghi, primar Mișca: „În spatele meu se află râul Teuz. Odată era plin de apă, oamenii umblau vara la scăldat, animalele se adăpau.”

Canalele unde erau adăpate animalele au secat și ele.

În județul Iași, din cele 400 de hectare de iazuri și lacuri din Acumulările Belcești, doar jumătate mai au apă. Restul sunt secate complet.

Corespondent Știrile ProTV: „Aici ar fi trebuit să vedem o întindere de apă de sute de hectare. În loc, pe fundul lacului a crescut iarba înaltă... și pasc zeci de oi.”

În Dolj, oamenii traversează râul Amaradia la pas.

Localnic: „Ca lățime avea cel puțin 20 de metri, ca adâncime ajungea și la un metru. Acum are 20 de cm, dacă are.”

În multe curți, fântânile au secat și pompele merg în gol.

Localnic: „Nu avem cu ce găti, nu avem cu ce spăla.”

La Segarcea, apa este oprită pe timpul nopții pentru refacerea rezervelor, în timp ce în Bârca oamenii primesc apă doar dimineața și seara.