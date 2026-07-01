Baremul și subiectul la BAC Istorie 2026, disponibile pe stirileprotv.ro. Cum trebuiau rezolvate cerințele

Bacalaureat 2026
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Ministerul Educației a publicat pe platforma subiecte.edu.ro baremele de evaluare și notare pentru proba scrisă la Istorie din cadrul examenului de Bacalaureat 2026.

autor
Raluca Ionescu-Heroiu

Atât subiectele, cât și baremele aferente sunt disponibile și pe stirileprotv.ro de la ora 15.00.

Baremul la Istorie arată criteriile de evaluare a răspunsurilor candidaților pentru fiecare dintre cerințele primite la examen. Proba este notată cu 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu.

La Subiectul I a fost un text despre Alexandru Ioan Cuza, la Subiectul al II-lea un material referitor la domnitori, iar la Subiectul al III-lea un eseu pe tema comunismului de la mijlocul secolului XX.

Proba este susținută exclusiv de absolvenții filierei teoretice – profil uman și ai filierei vocaționale – profil pedagogic, în timp ce candidații de la profilul real, filiera tehnologică și profilul pedagogic au susținut, în aceeași zi, proba la Matematică.

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Subiectele la Istorie

Ca și în cazul celorlalte probe scrise din sesiunea de vară a Bacalaureatului 2026, subiectele și baremele de evaluare și notare au fost publicate la ora 15:00, pe platforma oficială subiecte.edu.ro, administrată de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație din cadrul Ministerului Educației. Publicarea are loc simultan pentru toate profilurile, după încheierea probelor la nivel național.

Subiect BAC 2026 Istorie

Baremele de corectare la Istorie - Bacalaureat 2026

Barem BAC Istorie 2026

Structura probei la Istorie

Proba scrisă la Istorie este alcătuită din trei subiecte, cu un punctaj total de 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu, rezultând un total de 100 de puncte.

Subiectul I (30 de puncte) se bazează pe surse istorice precum texte, documente sau hărți și verifică abilitatea candidaților de a extrage informații relevante, de a identifica relații cauză-efect și de a formula argumente simple pe baza acestora, fără a necesita un eseu amplu.

Subiectul al II-lea (30 de puncte) vizează cunoștințele despre viața politică, relațiile internaționale și instituțiile din spațiul românesc și european. Candidații trebuie să ofere răspunsuri clare, fundamentate pe programa școlară, făcând referire la evenimente, personalități și structuri politice studiate.

Subiectul al III-lea (30 de puncte) constă în redactarea unui eseu structurat de aproximativ două pagini, pe o temă din programa de Bacalaureat. Textul trebuie organizat logic – introducere, cuprins și concluzie – și să includă informații relevante, utilizarea corectă a limbajului istoric și argumente susținute de fapte și date concrete. Evaluarea vizează atât conținutul, cât și coerența și calitatea exprimării.

Programa pentru proba de Istorie

Conținuturile evaluate la Istorie acoperă întreaga programă liceală, organizată în cinci mari domenii: popoare și spații istorice, societate și idei, stat și politică, relații internaționale și România în lume. Programa include atât istoria românilor, cât și istoria universală, de la Evul Mediu până la epoca contemporană, inclusiv regimul comunist și tranziția post-decembristă. Candidații trebuie să stăpânească evenimente, personalități, tratate și instituții din toate perioadele, întrucât subiectele pot acoperi orice segment cronologic din materia oficială.

Ce a picat la sesiunile anterioare la Istorie

La sesiunea specială a Bacalaureatului 2026, organizată în luna mai pentru olimpici și participanți la competiții internaționale, subiectele de Istorie au fost publicate oficial pe subiecte.edu.ro și pot fi utilizate ca modele de pregătire. Conform modelelor orientative, Subiectul al III-lea poate aborda teme precum organizarea spațiului românesc în Evul Mediu, instituțiile medievale sau transformările politice din secolul XX.

În sesiunile anterioare, eseul final a vizat subiecte precum regimurile totalitare din Europa interbelică, România în cele două războaie mondiale, instituțiile statului român modern sau relațiile României cu marile puteri în diverse perioade istorice.

Ce urmează după proba de Istorie

Sesiunea de probe scrise continuă joi, 2 iulie, cu proba la alegere a profilului și specializării — Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie sau Filosofie, în funcție de profil.

Vineri, 3 iulie, candidații care au studiat în limbile minorităților naționale susțin proba la Limba și literatura maternă.

Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00, iar rezultatele finale, după contestații, vor fi publicate pe 13 iulie.

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