În săptămâna 21 - 28 septembrie, valorile termice vor fi ușor mai scăzute decât cele specifice perioadei în regiunile estice, nordice și centrale, iar în restul țării vor fi apropiate de normal.

În același interval, regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile estice și sud-estice și deficitar în cele vestice. În restul țării, cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale.

Temperaturi peste normal în nord-vest și vest

În săptămâna 28 septembrie - 5 octombrie, temperaturile medii vor depăși valorile normale în jumătatea nord-vestică a țării, în special în regiunile vestice. În celelalte zone, temperaturile vor fi apropiate de cele specifice perioadei.

Cantitățile de precipitații vor avea o tendință deficitară în cea mai mare parte a țării, deficitul fiind mai pronunțat în zonele montane.

Vreme ușor mai caldă în a doua parte a intervalului

În intervalul 5 - 12 octombrie, temperatura medie a aerului va fi ușor mai ridicată decât în mod obișnuit în jumătatea vestică a țării, mai ales în vest, iar în rest valorile vor fi apropiate de normal. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în cea mai mare parte a țării.

În ultima săptămână a intervalului, 12 - 19 octombrie, mediile temperaturilor se vor situa ușor peste cele specifice perioadei în întreaga țară, cu abateri mai pronunțate în regiunile vestice. Precipitațiile vor fi apropiate de normal în toate regiunile.