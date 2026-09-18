Fratele Dianei, Charles Spencer, a declarat că prinţul Charles de atunci era „extrem de încântat" imediat după moartea Dianei în 1997, posibil pentru că simţea că acest lucru îi permitea să se căsătorească din nou, conform unor pasaje din noua carte ce au fost publicate de Daily Mail, scrie Agerpres.

Miercuri, Charles a făcut neobişnuita mişcare de a răspunde criticilor după ce primele extrase din cartea lui Spencer au fost publicate în Daily Mail, declarând prin intermediul unui purtător de cuvânt că durerea ar putea afecta raţiunea, judecata şi memoria autorului.

Nu a existat niciun comentariu nou din partea regelui cu privire la extrasele ulterioare, care afirmau, de asemenea, că Diana a mers într-un loc unde se produc numeroase sinucideri, pe coasta de sud a Marii Britanii, dar că dragostea pentru fiii ei, William şi Harry, „a împiedicat-o să meargă până la capăt".

„Este un fapt trist că, în ultimii ani ai vieţii sale, Diana a condus de mai multe ori până la Beachy Head, cea mai înaltă stâncă calcaroasă din Anglia, gândindu-se să pună capăt la toate acestea", a scris Spencer.

Diana a murit la vârsta de 36 de ani când maşina în care se afla ea şi iubitul ei, Dodi al-Fayed, s-a izbit de un stâlp de susţinere într-un tunel din Paris, în timp ce încerca să scape de paparazzi pe motociclete.

Diana, înainte de a divorța de Charles: „Am fost trei în această căsătorie”

Spencer spune în carte că a vorbit cu Charles la scurt timp după ce moartea Dianei a fost confirmată, scriind: „Spre deosebire de ceilalţi cu care am vorbit la telefon, care au fost uimiţi, abia reuşind să articuleze câteva cuvinte de condoleanţe şi să-şi ofere ajutorul, el părea extrem de încântat, ca un câştigător la loterie, îmi amintesc că m-am gândit la momentul respectiv".

„Privind în urmă acum, bănuiesc că prima reacţie a prinţului trebuie să fi fost să se gândească la cum acest eveniment tragic i-ar putea reda libertatea să se căsătorească cu femeia pe care o iubea, în loc să se gândească la pierderea celei pe care nu o iubea".

Charles şi Diana s-au separat în 1992 şi au divorţat în 1996. Aceasta s-a întâmplat la un an după ce Diana a declarat pentru BBC că „am fost trei în această căsătorie, aşa că a fost cam aglomerat", referindu-se la relaţia lui Charles cu Camilla Parker Bowles, cu care s-a căsătorit în 2005.

Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a comentat miercuri în mod acid apropiata lansare a acestei cărţi de dezvăluiri. „Deşi nu comentăm cărţile din principiu, Majestatea Sa este conştientă de faptul că durerea fraternă poate întuneca raţiunea, poate afecta judecata şi poate influenţa memoria în moduri pe care alţii nu le recunosc, chiar şi la mulţi ani după o astfel de pierdere".