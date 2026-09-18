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Nicușor Dan a mers la o mănăstire din Suceava înainte de a pleca în Ucraina. Ce se va discuta pentru România

Stiri Politice
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Președintele Nicușor Dan participă vineri la Summitul inaugural al Iniţiativei pentru Integrare Carpatică, o reuniune la care România vrea să-și coordoneze eforturile de dezvoltare cu țările situate de-a lungul munților Carpați. 

autor
Cristian Anton

Preşedintele României, Nicuşor Dan, participă vineri la Summitul inaugural al Iniţiativei pentru Integrare Carpatică, în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, la invitaţia preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, scrie News.ro.

Preşedintele a ajuns joi seară la Suceava, de unde a plecat vineri dimineaţă spre Ucraina. Nicuşor Dan a mers la Mănăstirea Dragomirna şi s-a întâlnit cu IPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor şi cu preşedintele CJ Suceava, social-democratul Gheorghe Şoldan.

Conform presei locale, şeful statului a aterizat cu un avion militar Spartan pe Aeroportul „Ştefan cel Mare” din Salcea, iar de acolo a fost transportat, într-o coloană oficială, către Mănăstirea Dragomirna.

„Suntem în drum spre Ucraina şi am aterizat la Suceava, mâine dimineaţă plecăm. Fiind aici, fac o vizită Înaltpreasfinţiei Sale (Calinic - b.r.). De asemenea, vreau să mă văd la Suceava cu preşedintele Consiliului Judeţean, încerc să înţeleg realităţile. Pur şi simplu vreau să înţeleg mai bine de la reprezentanţii oamenilor de aici care sunt problemele, dacă putem să-i ajutăm cu ceva”, a declarat joi seară Nicuşor Dan.

Administraţia Prezidenţială a anunţat că, în marja Summitului, vor avea loc o serie de evenimente conexe, între care Forumul Economic Carpatic, Forumul Tinerilor, reuniuni ale autorităţilor locale, precum şi reuniuni privind cooperarea culturală şi conservarea naturii.

Preşedintele României, alături de Preşedintele Ucrainei şi ceilalţi şefi de stat şi de guvern participanţi, vor deschide şi lucrările Forumului Economic.

Ce țări participă la inițiativa pentru zona carpatică

Iniţiativa îşi propune să reunească reprezentanţi din ţările de-a lungul cărora se desfăşoară Munţii Carpaţi: Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria şi Ucraina, alături de alţi actori relevanţi pentru cooperarea regională.

”Reuniunea la nivel înalt are drept obiective principale coordonarea eforturilor de valorificare a potenţialului economic al regiunii carpatice, creşterea atractivităţii pentru investiţii, protejarea şi promovarea patrimoniului cultural şi natural, precum şi îmbunătăţirea coeziunii în regiunea carpatică. Preşedintele Nicuşor Dan va accentua în cadrul reuniunii faptul că România deţine cel mai lung segment al arcului carpatic, reprezentând peste jumătate din suprafaţa totală a acestui lanţ muntos la nivel european, având, în concordanţă, un profil solid şi activ în cooperarea regională”, arată Administraţia Prezidenţială.

De asemenea, Preşedintele va evidenţia faptul că, din punctul de vedere al României, succesul unei platforme regionale carpatice se bazează pe o cooperare eficientă şi integrată, care să aducă plusvaloare, să consolideze buna cooperare existentă şi buna-vecinătate între ţările implicate, să promoveze schimburile economice, investiţiile în regiune şi proiectele care ajung efectiv la comunităţi, alături de utilizarea inteligentă a ansamblului de iniţiative şi resurse existente pentru viitorul european comun.

Nicușor Dan s-a oprit la o mănăstire din Suceava în drum spre Ucraina, unde participă la un summit

Sursa: News.ro

Etichete: nicusor dan, manastire, suceava, summit, Ucraina, muntii carpati,

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