Proba la Matematică de la Bacalaureat 2026 a început la ora 9:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, timp calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea broșurilor în sălile de examen. Cel mai devreme, candidații pot preda lucrarea și pot părăsi sala după ora 10:30.

Proba a fost reprogramată cu o zi față de calendarul inițial, după ce Ministerul Educației a decis luni, 29 iunie, amânarea probei prevăzute pentru marți, 30 iunie, în urma codului roșu de caniculă emis de Administrația Națională de Meteorologie. Decizia a fost aprobată prin ordin de ministru și are caracter excepțional — este prima dată în istoria examenului de Bacalaureat când o probă scrisă a fost amânată din cauza temperaturilor extreme. Ministerul a precizat că măsura a vizat în primul rând protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului.

Când și unde sunt publicate subiectele la Matematică BAC 2026

Primele informații neoficiale despre ce a picat la Matematică la BAC 2026 apar, de regulă, imediat după ora 10:30, când candidații pot începe să predea lucrările și să părăsească sălile de examen. Stirileprotv.ro urmărește în timp real desfășurarea probei și publică informațiile despre subiectele de la Matematică imediat ce acestea apar în spațiul public.

Subiectele și baremele de evaluare și de notare vor fi publicate oficial la ora 15:00, pe platforma subiecte.edu.ro, gestionată de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației. Variantele sunt publicate separat pentru fiecare specializare: Matematică M1 (Mate-Info), Matematică M2 (Științele Naturii), Matematică M3 (Tehnologic) și Matematică M4 (Pedagogic).

De la ora 13:00, stirileprotv.ro transmite în direct rezolvarea subiectelor de la Matematică, realizată de profesorii Centrului Educațional Unirea, care parcurg pas cu pas toate cerințele din cele trei subiecte și explică modul corect de abordare a fiecărui exercițiu. Rezolvarea reprezintă un prim reper pentru candidați în estimarea notei obținute, înainte ca baremul oficial să fie disponibil pe subiecte.edu.ro.

Structura probei și ce se testează la Matematică BAC 2026

Indiferent de specializare, proba scrisă la Matematică este structurată în trei subiecte, fiecare notat cu 30 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu, totalul fiind de 100 de puncte. Fiecare subiect conține câte șase cerințe sau exerciții, cu punctaje individuale precizate în barem, progresive ca nivel de dificultate.

Subiectul I cuprinde exerciții independente între ele, care acoperă noțiuni din mai multe capitole ale programei — algebră, funcții, trigonometrie, vectori sau matrice, în funcție de profil. Subiectul al II-lea și Subiectul al III-lea sunt structurate în probleme cu cerințe succesive, care presupun calcule în mai mulți pași și, la profilul Mate-Info, demonstrații matematice sau calcule de integrale și arii.

La sesiunea specială a Bacalaureatului 2026, organizată în luna mai pentru elevii din loturile olimpice, Subiectul al III-lea la Mate-Info a inclus cerințe de analiză matematică avansată: demonstrarea că o funcție este strict crescătoare și calculul unei arii delimitate de graficul unei funcții cu ajutorul integralelor. Aceste subiecte sunt disponibile pe subiecte.edu.ro și pot fi folosite ca modele de antrenament.

Calendarul sesiunii de vară 2026

După proba de astăzi, sesiunea de probe scrise continuă joi, 2 iulie, cu proba la alegere a profilului și specializării, și vineri, 3 iulie, cu proba la Limba și literatura maternă, pentru candidații care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale. Primele rezultate ale sesiunii vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi comunicate pe 13 iulie.