Proba îi vizează exclusiv pe absolvenții de liceu de la filiera teoretică – profil uman și filiera vocațională – profil pedagogic, în timp ce candidații de la profilul real, filiera tehnologică și profilul pedagogic susțin, în aceeași zi, proba la Matematică.

Accesul candidaților în centrele de examen este permis până la ora 8:30, pe baza unui act de identitate valabil. Proba începe la ora 9:00, după distribuirea subiectelor în sălile de examen. Candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor, iar cei care termină mai devreme pot preda lucrarea și pot părăsi sala cel mai devreme după o oră și jumătate de la începerea probei. Toate sălile sunt monitorizate audio-video pe întreaga durată a examenului.

Când sunt publicate subiectele la Istorie

La fel ca la toate probele scrise din sesiunea de vară a Bacalaureatului 2026, subiectele și baremele de evaluare și de notare vor fi publicate la ora 15:00, pe platforma oficială **subiecte.edu.ro**, gestionată de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație din cadrul Ministerului Educației. Publicarea se face simultan pentru toate variantele și profilurile, după ce toți candidații din țară au predat lucrările.

Până la publicarea oficială, eventualele fotografii sau informații despre conținutul subiectelor care circulă pe rețelele sociale nu au caracter oficial și nu pot fi considerate confirmate.

Structura probei la Istorie

Proba scrisă la Istorie este alcătuită din trei subiecte, în valoare totală de 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu, totalul fiind de 100 de puncte.

Subiectul I (30 de puncte) cuprinde cerințe bazate pe surse istorice — fragmente de documente, texte sau hărți — și verifică capacitatea candidaților de a extrage informații din sursele date, de a identifica un punct de vedere sau o cauză și de a formula un argument simplu pe baza documentelor. Cerințele sunt, în general, independente și nu presupun elaborarea unui text argumentativ extins.

Subiectul al II-lea (30 de puncte) testează cunoștințele despre relațiile internaționale, instituțiile politice sau viața politică din spațiul românesc și european, în funcție de cerința exactă. Candidații trebuie să formuleze răspunsuri clare, bazate pe informații din programa școlară, cu trimiteri la evenimente, personalități sau structuri politice studiate.

Subiectul al III-lea (30 de puncte) constă în redactarea unui eseu structurat de aproximativ două pagini, pe o temă indicată în cerință, din programa de Bacalaureat. Eseul trebuie să respecte o structură logică — introducere, cuprins, încheiere — și să integreze informații relevante despre tema dată, să utilizeze corect limbajul istoric și să formuleze argumente susținute cu fapte și date concrete. Punctajul este acordat atât pentru conținut, cât și pentru coerența și calitatea redactării.

Programa pentru proba de Istorie

Conținuturile testate la proba de Istorie vizează întreaga programă de liceu, structurată pe cinci mari teme: popoare și spații istorice, oamenii societatea și lumea ideilor, statul și politica, relațiile internaționale și România în lume. Programa include atât istoria românilor, cât și istoria universală, de la formarea statelor medievale românești până la transformările politice din epoca contemporană, inclusiv perioada comunistă și tranziția post-decembristă. Candidații trebuie să cunoască evenimente, personalități, tratate, reforme și instituții din toate perioadele vizate, deoarece cerințele pot viza orice interval cronologic din programa oficială.

Ce a picat la sesiunile anterioare la Istorie

La sesiunea specială a Bacalaureatului 2026, organizată în mai pentru elevii din loturile olimpice și pentru participanții la competiții internaționale, subiectele de Istorie au fost publicate oficial pe subiecte.edu.ro și pot fi descărcate ca modele de antrenament. Potrivit modelelor orientative publicate de Ministerul Educației, subiectul al III-lea poate viza, de exemplu, prezentarea unor aspecte referitoare la spațiul românesc în Evul Mediu, autonomii locale și instituții centrale, sau la transformările politice din secolul al XX-lea.

La examenele din sesiunile anterioare, eseul de la subiectul al III-lea a vizat teme precum: regimurile totalitare din Europa interbelică, România în primul și al doilea război mondial, instituțiile statului român modern sau relațiile României cu marile puteri în diferite perioade istorice.

Ce urmează după proba de Istorie

Sesiunea de probe scrise continuă joi, 2 iulie, cu proba la alegere a profilului și specializării — Geografie, Logică și argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie sau Filosofie pentru profilul uman, în funcție de specializarea urmată.

Vineri, 3 iulie, candidații care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale susțin proba la Limba și literatura maternă.

Primele rezultate ale sesiunii vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi comunicate pe 13 iulie.