Simulare Bacalaureat 2026, calendar oficial. Când au loc probele la BAC pentru elevii din clasa a XII-a

Bacalaureat 2025
Simularea examenului de Bacalaureat reprezintă, în fiecare an, unul dintre cele mai importante repere pentru elevii de clasa a XII-a și a XIII-a. 

Organizată de Ministerul Educației, simularea oferă o imagine clară asupra nivelului de pregătire înainte de examenul propriu-zis și le permite candidaților să își ajusteze strategia de învățare în timp util.

Calendarul simulării la Examenul de Bacalaureat este așteptat cu interes atât de elevi, cât și de profesori și părinți, deoarece stabilește datele exacte ale probelor scrise, disciplina la care se susține fiecare test și momentul afișării rezultatelor. Respectarea acestor termene este esențială pentru o organizare eficientă a pregătirii și pentru reducerea stresului dinaintea examenului final.

Simulare Bacalaureat 2026

Simularea examenului de Bacalaureat 2026 este organizată la nivel național de către Ministerul Educației și Cercetării și reprezintă un pas esențial pentru elevii din anii terminali de liceu. Aceasta oferă o imagine clară asupra nivelului de pregătire înainte de examenul final și îi ajută pe candidați să își ajusteze strategia de învățare din timp.

Potrivit ordinului oficial privind organizarea examenului național de bacalaureat 2026, simularea probelor scrise se va desfășura în perioada 23 – 26 martie 2026. În aceste zile, elevii vor susține probele scrise, în condiții similare cu cele din sesiunea de vară.

Când începe simulare la BAC 2026

Simularea la examenul național de bacalaureat 2026 începe pe 23 martie 2026, cu proba scrisă la Limba și literatura română.

Când sunt afișate rezultatele la simularea examenului examenului de Bacalaureat 2026

Rezultatele la simularea examenului de Bacalaureat 2026 sunt afișate pe 16 aprilie 2026. Acestea includ notele obținute de elevi la probele scrise și oferă un feedback util înainte de examenul național propriu-zis.

Calendar simulare Bacalaureat 2026

  • 23 martie 2026 – Limba și literatura română (proba E.a)
  • 24 martie 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c)
  • 25 martie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d)
  • 26 martie 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b)
  • 16 aprilie 2026 – Comunicarea rezultatelor

Probele la simularea examenului de Bacalaureat 2026

La simularea Bacalaureatului 2026 sunt incluse următoarele discipline:

  • limba și literatura română;
  • limba și literatura maternă (pentru elevii care au studiat într-o limbă a minorităților naționale);
  • matematică;
  • istorie;
  • fizică;
  • chimie;
  • biologie;
  • informatică;
  • geografie;
  • logică, argumentare și comunicare;
  • psihologie;
  • economie;
  • sociologie;
  • filosofie.

Programa pentru BAC 2026

Programele pentru simularea probelor scrise la Bacalaureat 2026 sunt publicate oficial și pot fi consultate în format electronic. Este important ca elevii să verifice materia exactă inclusă în simulare, pentru a-și organiza eficient pregătirea.

Calendar Bacalaureat 2026 – examenul oficial

Calendarul complet pentru Bacalaureat 2026 include două sesiuni: iunie–iulie și iulie–august.

BAC sesiunea iunie – iulie 2026

Probele de competențe

  • 2 – 4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților
  • 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru clasele a XII-a/a XIII-a
  • 8 – 10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)
  • 10 – 11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)
  • 11 – 12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)
  • 15 – 17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale (proba D)

Probele scrise Bacalaureat 2026 – sesiunea de vară

  • 29 iunie 2026 – Limba și literatura română (proba E.a – scris)
  • 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c – scris)
  • 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d – scris)
  • 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b – scris)
  • 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)
  • 8 – 9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor
  • 9 – 10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor
  • 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

BAC sesiunea iulie – august 2026

Probele de competențe

  • 14 – 21 iulie 2026 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune (inclusiv cei cu corigențe)
  • 3 – 4 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)
  • 4 – 5 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)
  • 5 – 6 august 2026 – Evaluarea competențelor digitale (proba D)
  • 6 – 7 august 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)

Probele scrise Bacalaureat 2026 – sesiunea de toamnă

  • 10 august 2026 – Limba și literatura română (proba E.a – scris)
  • 11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului (proba E.c – scris)
  • 12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d – scris)
  • 13 august 2026 – Limba și literatura maternă (proba E.b – scris)
  • 18 august 2026 – Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)
  • 19 – 20 august 2026 – Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor
  • 20 – 21 august 2026 – Soluționarea contestațiilor
  • 24 august 2026 – Afișarea rezultatelor finale

