Simulare Bacalaureat 2026, calendar oficial. Când au loc probele la BAC pentru elevii din clasa a XII-a

Organizată de Ministerul Educației, simularea oferă o imagine clară asupra nivelului de pregătire înainte de examenul propriu-zis și le permite candidaților să își ajusteze strategia de învățare în timp util.

Calendarul simulării la Examenul de Bacalaureat este așteptat cu interes atât de elevi, cât și de profesori și părinți, deoarece stabilește datele exacte ale probelor scrise, disciplina la care se susține fiecare test și momentul afișării rezultatelor. Respectarea acestor termene este esențială pentru o organizare eficientă a pregătirii și pentru reducerea stresului dinaintea examenului final.

Simulare Bacalaureat 2026

Simularea examenului de Bacalaureat 2026 este organizată la nivel național de către Ministerul Educației și Cercetării și reprezintă un pas esențial pentru elevii din anii terminali de liceu. Aceasta oferă o imagine clară asupra nivelului de pregătire înainte de examenul final și îi ajută pe candidați să își ajusteze strategia de învățare din timp.

Potrivit ordinului oficial privind organizarea examenului național de bacalaureat 2026, simularea probelor scrise se va desfășura în perioada 23 – 26 martie 2026. În aceste zile, elevii vor susține probele scrise, în condiții similare cu cele din sesiunea de vară.

Când începe simulare la BAC 2026

Simularea la examenul național de bacalaureat 2026 începe pe 23 martie 2026, cu proba scrisă la Limba și literatura română.

Când sunt afișate rezultatele la simularea examenului examenului de Bacalaureat 2026

Rezultatele la simularea examenului de Bacalaureat 2026 sunt afișate pe 16 aprilie 2026. Acestea includ notele obținute de elevi la probele scrise și oferă un feedback util înainte de examenul național propriu-zis.

Calendar simulare Bacalaureat 2026