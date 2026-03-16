Suntem aproape să îndeplinim toate condițiile cerute, spun experții organizației de cooperare și dezvoltare economică, ce reunește 38 de state ale lumii. Aderarea la acest „club" ar îmbunătăți imaginea externă a țării și ar crește încrederea investitorilor, dar experții vin și cu un set de recomandări, pentru echilibrarea finanțelor noastre.

Aflat la București, secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică Mathias Cormann spune că ar putea invita România să adere la OCDE, supranumit clubul celor mai bogate state, la jumătatea acestui an.

Până atunci, experții forului internațional au evaluat economia noastră și le-au prezentat președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan un raport cu recomandări.

Mathias Cormann, secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică: „Îmbunătățirea eficienței în cheltuielile publice este esențială pentru a asigura sustenabilitatea fiscală, în condițiile în care cheltuielile guvernului au crescut mult între 2014 și 2024. În vreme ce veniturile au rămas cam aceleași.”

Corespondent PRO TV: „Raportul arată că țara noastră a avut creștere economică în ultimii ani, însă în acest timp, a acumulat și dezechilibre majore. De aceea, trebuie să reducă rapid deficitul bugetar și să colecteze mai bine banii din taxe și impozite. Asta pentru a câștiga un plus de credibilitate în fața investitorilor, în funcție de care sunt calculate și dobânzile la care se împrumută statul nostru.”

Specialiștii organizației internaționale recomandă să fie eliminate cotele reduse de TVA, precum și limitarea folosirii numerarului, în vreme taxele pe proprietate ar trebui calculate în funcție de valoarea de piață a imobilelor.

Raportul mai arată că taxarea muncii ar trebui regândită - povara fiscală pe salariile mici ar putea fi redusă, iar veniturile mari - impozitate progresiv. În același timp, experții atrag atenția că presiunile demografice vor afecta tot mai mult piața muncii și sistemul de pensii.

Ilie Bolojan, premierul României: „Este nevoie să creștem treptat vârsta de pensionare în domeniile în care astăzi se iese foarte devreme la pensie, uneori chiar la 48–50 de ani, pentru a avea mai mulți oameni activi și un sistem de pensii sustenabil pe termen lung.”

Experții arată totodată că accizele la benzină și motorină rămân relativ scăzute, iar gazele naturale și cărbunele sunt taxate foarte puțin, motiv pentru care recomandă eliminarea subvențiilor și creșterea accizelor, dar gradual.

Apartența la OCDE, acest club de țări dezvoltate, ne-ar putea aduce vizibilitate pe plan extern, investiţii mai multe şi o creștere a influenței țării noastre. Am obținut până acum aproape toate avizele necesare aderării, care au presupus printre altele reforme în sistemul de pensii, măsuri fiscale și de reducere a corupției și evaziunii fiscale.