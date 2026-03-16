România, la Hollywood: un moment istoric

Duminică, 15 martie, la Dolby Theatre din Los Angeles, un nume românesc a urcat pe una dintre cele mai faimoase scene din lume. Natalie Musteață, regizoare de origine română stabilită la New York, a primit Oscarul la categoria Best Live Action Short Film pentru scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva", realizat împreună cu Alexandre Singh.

Premiul a fost acordat în urma unui egal rar în istoria ceremoniei — doar al șaptelea din întreaga istorie a Oscarurilor — între „Two People Exchanging Saliva" și „The Singers". Sam A. Davis și Jack Piatt au câștigat pentru „The Singers", iar Alexandre Singh și Natalie Musteată pentru „Two People Exchanging Saliva".

Cine este Natalie Musteață

Natalie Musteață s-a născut în România și și-a construit întreaga carieră profesională în Statele Unite. Stabilită la New York, traseul său profesional este unul neconvențional pentru un laureat Oscar: înainte de a se orienta spre regie, a activat ani de zile ca cercetătoare și curatoare de artă contemporană, cu un doctorat în istoria artei, organizând expoziții și studiind relația dintre artă, limbaj și societate.

Această formare academică riguroasă se regăsește în filmele sale. Cinematografia pe care o practică Musteață este puternic ancorată în arta conceptuală, iar universurile ficționale pe care le construiește funcționează după reguli aproape filozofice, provocând spectatorul să chestioneze normele sociale pe care le consideră de la sine înțelese.

Oscarul de duminică reprezintă confirmarea la cel mai înalt nivel internațional a unui parcurs artistic construit cu răbdare, în afara tiparelor clasice ale industriei de film.

Filmul câștigător: o distopie despre control și intimitate

„Two People Exchanging Saliva" propune un univers ficțional cu reguli stranii: sărutul este interzis prin lege, igiena orală este descurajată pentru a preveni apropierea fizică, iar oamenii plătesc bunuri și servicii primind palme în loc de bani. Violența devine rutină, în timp ce gesturile de tandrețe sunt considerate periculoase și subversive.

În acest cadru distopic, filmul urmărește întâlnirea dintre două femei — o clientă înstărită și o tânără vânzătoare — între care se naște o atracție fragilă. Într-o societate care condamnă orice formă de intimitate, chiar și o apropiere aparent inocentă devine un act de rebeliune.

Prin acest univers absurd, filmul adresează teme de actualitate: controlul social, frica instituționalizată și modul în care normele colective pot pătrunde până în cele mai private zone ale vieții individuale.

De la Telluride la Oscar

Drumul filmului spre statueta de aur a început la Telluride Film Festival, unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de film din lume, unde producția a atras imediat atenția criticilor prin amestecul său de distopie, umor absurd și comentariu social profund. De acolo, scurtmetrajul a continuat să circule prin festivaluri internaționale, ajungând în cele din urmă să concureze la Oscar alături de „Butcher's Stain", „A Friend of Dorothy" și „Jane Austen's Period Drama".

Nominalizarea, și ulterior câștigul, confirmă că viziunea radicală a Nataliei Musteață a rezonat nu doar cu publicul festivalier, ci și cu Academia Americană de Film.

Oscar 2026 - a 98-a gală a premiilor Academiei Americane de Film

Cea de-a 98-a gală a Premiilor Oscar, transmisă live pe VOYO, a avut loc duminică, 15 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, cu Conan O'Brien în rolul de prezentator. Ediția a fost dominată de „Sinners" al lui Ryan Coogler, cu un număr record de 16 nominalizări, urmat de „One Battle After Another" al lui Paul Thomas Anderson cu 13 nominalizări.

În acest context competitiv de maximă intensitate, victoria unei regizoare de origine română la una dintre cele 24 de categorii ale celei mai importante ceremonii de film din lume reprezintă un moment de referință pentru cinematografia românească și pentru comunitatea românească din diaspora.