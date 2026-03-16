„Iranul ar fi putut avea o armă nucleară la doar o lună după acel bombardament, și ar fi folosit-o mai întâi împotriva Israelului, apoi împotriva întregului Orient Mijlociu,” a spus Trump, relatează aljazeera.com.

„Ar fi fost un război nuclear care s-ar fi transformat în Al Treilea Război Mondial, și mai important, nu ar fi mai rămas nimic. Am făcut un lucru extraordinar.”, a mai precizat liderul de la Casa Albă.

El a subliniat că Iranul nu ar trebui să aibă arme nucleare și că țara nu dispune de marină, forțe aeriene, arme antiaeriene sau conducere clară.

„Cea mai mare problemă este că nu știu cu cine vorbim, pentru că nimeni nu a auzit vreodată de aceste persoane – toate sunt moarte.”, a mai spus Trump.

„Am făcut o treabă pentru întreaga lume, nu doar pentru noi.”, a conchis președintele SUA.