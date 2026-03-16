Folosirea lor ar echivala cu participarea la o agresiune militară, susțin iranienii. România nu este parte din conflict, le transmit oficialii români.

Permisiunea de folosire a teritoriului românesc înseamnă participarea la agresiunea militară împotriva Iranului, a spus purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, iar asta va avea consecințe.

Esmaeil Baghaei, purtător de cuvânt Ministerul iranian de Externe: „Această acțiune este, de asemenea, complet inacceptabilă din punctul de vedere al dreptului internațional și va atrage responsabilitatea internațională a guvernului român dacă va fi pusă în practică. Și politic, va reprezenta o pată neagră în istoria relațiilor Iranului cu această țară, deoarece poporul iranian și poporul român au fost întotdeauna într-o stare de prietenie unul cu celălalt”.

Va exista cu siguranță un răspuns adecvat, politic și juridic din partea Iranului, a mai precizat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe.

Omologul său român a reacționat precizând că acordul româno-american de utilizare a bazelor noastre e în vigoare din 2006 și că România găzduiește doar capabilități defensive.

Andrei Țărnea, purtător de cuvânt MAE român: „România nu este parte a conflictului. Prioritatea noastră este efortul diplomatic pentru de-escaladare, pentru care am pledat încă din prima zi a conflictului”.

Cristian Pîrvulescu, analist: „Astfel de amenințări sunt adresate mai degrabă opiniei publice atât interne iraniene, cât și internaționale și române în măsura în care aceasta este sensibilă la afirmații care rămân în continuare foarte vagi pentru că ce înseamnă până la urmă mijloace politice sau juridice. România nu este într-o situație de război, nu i se poate reproșa absolut nimic din acest punct de vedere. În ceea ce privește acțiunile juridice, ar fi acțiuni care ar putea să fie aduse în fața tribunalelor Organizației Națiunilor Unite, dar acolo situația este mult mai complicată și în momentul de față Iranul nu beneficiază de niciun fel de sprijin internațional”.

România a aprobat săptămâna trecută cererea Statelor Unite de utilizare a bazelor sale militare. Deja au sosit patru avioane americane de realimentare care vor fi folosite în sprijinul misiunilor din Orientul Mijlociu.