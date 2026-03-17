Iranul a vizat infrastructura de transport și petrolieră a Emiratelor Arabe Unite.

Atacuri repetate și infrastructură afectată

De la începutul conflictului, armata iraniană a lansat peste 1.900 de rachete și drone asupra Emiratelor Arabe Unite.

Zborurile au fost suspendate temporar luni, după ce a izbucnit un incendiu în apropierea Aeroportului Internațional din Dubai, cel mai aglomerat nod de transport internațional, în urma unui „incident legat de o dronă”.

Un atac cu drone a provocat, de asemenea, un incendiu în portul strategic din Fujairah, una dintre cele mai mari instalații de stocare a petrolului din regiune.

De asemenea, un atac cu rachete asupra unei mașini a ucis un cetățean palestinian, la periferia capitalei Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi, a raportat Biroul de presă al orașului.

Reacții și tensiuni regionale

Aeroportul Internațional din Dubai a fost ținta mai multor atacuri, de când Iranul a lansat lovituri de represalii, provocând întârzieri și perturbări majore. Un hotel de lux din Dubai a fost, de asemenea, lovit la sfârșitul lunii februarie.

EAU „consideră că a fost antrenată pe nedrept în acest război”, a declarat luni corespondenta BBC, Azadeh Moshiri, în cadrul podcastului BBC Global News.

„Iranul ar putea crede că acesta este genul de presiune care îi determină pe liderii de aici să exercite presiuni asupra Statelor Unite pentru a pune capăt războiului, dar adevărul este că oficialii de aici sunt furioși”, a spus ea.

Având în vedere cât timp a durat până când Emiratele Arabe Unite au devenit „o țară sigură și prosperă” și faptul că „suferă multiple lovituri”, Moshiri a spus că „oamenii sunt îngrijorați de impactul pe termen lung”.

Trafic aerian reluat după închidere temporară

Marți dimineață, Autoritatea Generală pentru Aviație Civilă (GCAA) „a anunțat închiderea temporară a spațiului aerian al țării, pe fondul unor evoluții rapide în materie de securitate la nivel regional”, relatează Reuters.

GCAA a declarat ulterior că navigația aeriană a revenit la normal în spațiul aerian al EAU, relatează agenția de știri de stat WAM.

GCAA a subliniat „că monitorizarea continuă, în timp real, rămâne în vigoare pentru a asigura cele mai înalte niveluri de siguranță a navigației aeriene”.