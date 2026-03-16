David Sacks, responsabilul de la Casa Albă pentru inteligență artificială și criptomonede, a declarat că Israel analizează posibilitatea de a folosi o armă nucleară împotriva regimului iranian.

Sacks, un aliat apropiat al vicepreședintelui JD Vance, a făcut aceste declarații în podcastul All-In Podcast, avertizând că există riscuri ale unei „escaladări” din partea Israelului.

„Israelul ar putea fi serios distrus”, a spus el. „Iar apoi trebuie să te gândești la posibilitatea ca Israelul să escaladeze războiul și să ia în calcul folosirea unei arme nucleare”, scrie Daily Mail.

Trump nu crede că Israelul ar face asta

Sacks l-a îndemnat pe Trump să găsească o cale de ieșire și să încheie rapid conflictul cu Iranul.

„Acum este un moment bun să declari victoria și să ieși din conflict”, a adăugat el. „Sunt de acord că ar trebui să încercăm să găsim o cale de detensionare.”

Consilierul de la Casa Albă a spus că Statele Unite au neutralizat în mare măsură capacitățile militare ale regimului iranian.

Președintele Donald Trump a declarat luni reporterilor că nu crede că Israelul ar folosi o armă nucleară într-un război cu Iranul.

„Israelul nu ar face asta. Israelul nu ar face niciodată asta”, a spus președintele la Casa Albă.

JD Vance nu ar fi de acord cu războiul

Sacks este cel mai important oficial din administrația Trump care s-a distanțat public de poziția președintelui privind conflictul.

Se pare că poziția sa este apropiată de cea a vicepreședintelui JD Vance, care, potrivit relatărilor, ar fi avertizat în privat împotriva războiului cu Iranul, spunând că, dacă se va acționa militar, ar trebui făcut „rapid și decisiv”.

Trump a recunoscut chiar că Vance a fost „mai puțin entuziasmat” în privința războiului, într-o discuție cu reporterii la clubul său de golf din Doral, Florida.

Statele Unite și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, iar Iranul și aliatul său din Lebanon, gruparea Hezbollah, au răspuns cu lovituri asupra Israelului și asupra altor țări din Orientul Mijlociu.

Conflictul a tulburat piețele globale și a dus la creșterea prețurilor petrolului.

Ambasadorul Iranului la United Nations a declarat că peste 1.300 de persoane au fost ucise în Iran în urma atacurilor americane și israeliene. Israelul spune că 12 persoane au murit în urma atacurilor iraniene, iar Statele Unite au raportat 13 soldați uciși.