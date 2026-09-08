Întreaga gamă este poziționată sub pragul de 20.000 de euro, iar versiunea Expression este disponibilă la mai puțin de 18.000 de euro, înainte de aplicarea ajutoarelor guvernamentale, a anunțat gigantul auto, prezent și în România, pe site-ul său oficial.

Noul model Dacia Spring își păstrează silueta înaltă, cu o înălțime de 1,52 m, ceea ce facilitează accesul în habitaclu și asigură o vizibilitate bună pentru utilizatori.

Habitaclul este unul dintre cele mai spațioase din segmentul electric de clasă A și oferă patru locuri reale. Capacitatea portbagajului, de 337 de litri (volumul maxim al portbagajului fără polița de acoperire, cu kit de umflare), stabilește un nou standard în acest segment și poate ajunge până la 1.283 de litri cu bancheta spate rabatată.

O altă soluție ingenioasă de depozitare, oferită în exclusivitate de Noua Spring în segmentul A, este frunk-ul, adică portbagajul frontal – un spațiu de depozitare situat sub capota din față. Disponibil opțional, acesta oferă un volum suplimentar de 18 litri, ideal pentru depozitarea cablului de încărcare și a altor accesorii.

Noul model Dacia Spring este echipată cu un motor care dezvoltă 60 kW (80 CP) și un cuplu de 175 Nm, ceea ce îi permite să accelereze de la 0 la 100 km/h în 12,1 secunde și să atingă o viteză maximă de 130 km/h.

Pentru majoritatea utilizatorilor, o singură încărcare pe săptămână va fi suficientă, bateria LFP de 27,5 kWh utili oferind o autonomie de până la 250 km în ciclu mixt WLTP.

Greutatea redusă a Noului model Dacia Spring reprezintă unul dintre elementele-cheie ale eficienței sale. Fidelă filosofiei Dacia, aceasta este unul dintre cele mai ușoare modele 100% electrice din segmentul său, cu o greutate începând de la 1.212 kg.

Această caracteristică contribuie la un consum de energie electrică foarte redus, de 12,7 kWh/100 km pentru versiunea Journey și 12,9 kWh/100 km pentru versiunea Expression, în ciclu mixt WLTP.

Economică la utilizare și eficientă în fiecare zi, Noua Spring afișează un cost de utilizare estimat de 2,5 euro/100 km.

Noul model Dacia Spring este disponibil la comandă.

Un design mai modern, pentru mai mult confort și siguranță

Complet reproiectată, Noua Spring este construită pe noua platformă RGEV small a Grupului Renault. Este prima Dacia care beneficiază de noile programe de dezvoltare ale Grupului Renault, menite să accelereze întregul ciclu de proiectare al unui vehicul și să reducă la mai puțin de doi ani timpul de dezvoltare, reducând în același timp costurile de proiectare. O abordare profund Dacia, care permite concentrarea asupra lucrurilor esențiale, într-un mod eficient.

Noul model Dacia Spring este concepută pentru a-i oferi șoferului un nivel ridicat de siguranță și liniște în deplasările de zi cu zi. Cu un design puternic, revizuit în funcție de nevoile utilizatorilor, Noua Spring are o poziție mai impunătoare, mai mult caracter și o prezență bine ancorată pe șosea.

Compactă, ușor de manevrat și agilă în mediul urban, aceasta oferă și calități rutiere reale, ceea ce o transformă într-un vehicul versatil. Datorită noii platforme, dimensiunilor sale și noilor anvelope de 15 sau 16 inci, Noua Spring se descurcă bine în toate tipurile de utilizare, oferind un confort sporit la condus.

Noul Spring își păstrează silueta înaltă, cu o înălțime de 1,52 m, ceea ce facilitează accesul în habitaclu și asigură o vizibilitate bună pentru utilizatori.

Este cu 15 cm mai lungă și cu 18 cm mai lată decât generația anterioară. Dimensiunile sale inteligente oferă un spațiu interior generos, rămânând în același timp un vehicul ușor de parcat în oraș.

Spațiu interior și soluții de depozitare

Habitaclul este unul dintre cele mai spațioase din segmentul electric de clasă A și oferă patru locuri reale.

Capacitatea portbagajului, de 337 de litri (volumul maxim al portbagajului fără polița de acoperire, cu kit de umflare), stabilește un nou standard în acest segment și poate ajunge până la 1.283 de litri cu bancheta spate rabatată.

Podeaua detașabilă este formată din două componente independente, care permit compartimentarea portbagajului pentru fixarea sau ascunderea anumitor obiecte, atunci când este necesar.

O altă soluție ingenioasă de depozitare, oferită în exclusivitate de Noua Spring în segmentul A, este frunk-ul, adică portbagajul frontal – un spațiu de depozitare situat sub capota din față. Disponibil opțional, acesta oferă un volum suplimentar de 18 litri, ideal pentru depozitarea cablului de încărcare și a altor accesorii.

Noul Spring oferă, de asemenea, tehnologii inteligente, cu 22 de sisteme avansate de asistență pentru șofer (ADAS) și un interior conectat, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor clienților.

Economică la utilizare

Noul Dacia Spring este echipată cu un motor care dezvoltă 60 kW (80 CP) și un cuplu de 175 Nm, ceea ce îi permite să accelereze de la 0 la 100 km/h în 12,1 secunde și să atingă o viteză maximă de 130 km/h. Astfel, se integrează fără probleme în ritmul traficului urban și periurban.

Soluțiile de încărcare oferite sunt simple și eficiente, adaptate tuturor nevoilor și tipurilor de infrastructură. Noul Spring poate fi încărcată acasă, în oraș sau pe drumurile publice.

Pentru majoritatea utilizatorilor, o singură încărcare pe săptămână va fi suficientă, bateria LFP de 27,5 kWh utili oferind o autonomie de până la 250 km în ciclu mixt WLTP.

Greutatea redusă a Noului model Dacia Spring reprezintă unul dintre elementele-cheie ale eficienței sale. Fidelă filosofiei Dacia, aceasta este unul dintre cele mai ușoare modele 100% electrice din segmentul său, cu o greutate începând de la 1.212 kg.

Această caracteristică contribuie la un consum de energie electrică foarte redus, de 12,7 kWh/100 km pentru versiunea Journey și 12,9 kWh/100 km pentru versiunea Expression, în ciclu mixt WLTP.

Economică la utilizare și eficientă în fiecare zi, Noua Spring afișează un cost de utilizare estimat de 2,5 euro/100 km.

Pentru a se concentra asupra lucrurilor esențiale și pentru a facilita alegerea clienților, Noul Spring propune o gamă simplă și ușor de înțeles.

Aceasta este alcătuită din două niveluri de echipare: Expression și Journey, ambele fiind echipate cu același motor de 60 kW/80 CP, aceeași baterie LFP de 27,5 kWh și același încărcător AC de 6,6 kW.

Paleta de culori a Noului model Dacia Spring este alcătuită din patru nuanțe:

Agave

Gri Șist

Negru Stelar

Alb Glacier

Principalele echipamente standard pentru Noua Dacia Spring Expression:

jante de tablă de 15" Mura cu capace decorative;

închidere și deschidere centralizată a portierelor cu telecomandă;

geamuri față și oglinzi retrovizoare electrice;

aer condiționat manual;

aprindere automată a farurilor;

senzori de parcare spate;

frână de parcare electrică;

sistem Media Control cu un port USB-C;

banchetă spate rabatabilă 50/50;

podea de portbagaj fracționabilă;

trei puncte de fixare YouClip;

scaun șofer culisant, reglabil pe înălțime și cu reglarea înclinării spătarului;

tapițerie din material textil.

Principalele echipamente standard pentru Noua Dacia Spring Journey:

Pe lângă echiparea Expression, versiunea Journey oferă:

jante de tablă de 16" Drava cu capace decorative;

card hands-free;

cameră video pentru mersul înapoi;

sistem Media Nav Live cu ecran central de 10,1";

navigație și servicii conectate;

două porturi USB-C;

un punct de fixare YouClip;

poliță pentru acoperirea portbagajului;

tapițerie TEP/material textil.

Noul model Dacia Spring rămâne fidelă poziționării Dacia și oferă un raport excelent între preț și dotări în segmentul său.

Întreaga gamă a Noului model Dacia Spring este poziționată sub pragul de 20.000 de euro, iar versiunea Expression este disponibilă la mai puțin de 18.000 de euro, înainte de aplicarea ajutoarelor guvernamentale.

Fabricată în Slovenia, la uzina din Novo Mesto, Noul Spring este eligibilă pentru programele de sprijin la achiziția automobilelor electrice.

Prima „Coup de Pouce Véhicules Particuliers Électriques” („Programul de sprijin pentru achiziția de autoturisme electrice”), al cărei cuantum depinde de venitul fiscal de referință, este cuprinsă între 3.620 de euro și 6.180 de euro.

Prețurile sunt prezentate fără prima „Coup de Pouce Véhicules Particuliers Électriques”.

Sub rezerva eligibilității efective a vehiculului pentru programul Certificatelor de Economie de Energie (CEE) la data facturării și, în special, a obținerii punctajului ecologic necesar.

Cost estimativ pentru 100 km, calculat pe baza tarifului reglementat EDF de aproximativ 0,20 de euro/kWh, aplicabil din august 2026.

Planul strategic 2030

Conform planului strategic 2030 prezentat în martie 2026, Dacia se angajează ferm în dezvoltarea mobilității electrice. Noul model Dacia Spring este primul dintre cele patru vehicule 100% electrice care vor fi lansate până la acel moment.