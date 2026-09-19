Potrivit Reuters, cea mai mare parte a acestor pierderi este generată de problemele cu care se confruntă divizia Porsche, transmite news.ro.

Al doilea cel mai mare producător auto la nivel global și-a revizuit așteptările, prognozând acum o marjă de profit de maximum 1% pentru 2026. Aceasta reprezintă o scădere abruptă față de intervalul de 4% - 5,5% anticipat anterior și se situează sub media de 4,1% estimată de analiști.

Aproximativ 6 miliarde de euro din aceste ajustări de valoare sunt direct legate de noile perspective pe termen mediu ale Porsche, marcă deținută în proporție de 75% de grupul Volkswagen. Constructorul de mașini sport a înregistrat anul trecut o marjă de profit de doar 1,1%, fiind puternic afectat de tarifele vamale din Statele Unite și de prăbușirea cererii pentru brandurile străine de lux în China.

„Nu avem timp de pierdut”

Aceste avertismente survin la doar două săptămâni după ce compania a aprobat un plan amplu de restructurare, ce prevede concedierea a încă 50.000 de angajați, simplificarea structurii organizaționale și posibile închideri de uzine.

„Nu avem timp de pierdut”, le-a transmis directorul financiar Arno Antlitz angajaților, într-un mesaj intern. Oficialul a identificat principalele vulnerabilități ale grupului: contractarea cu 20% a pieței din China, expansiunea competitorilor asiatici în Europa și creșterea vânzărilor de vehicule electrice, care generează profituri mai mici.

Referitor la situația din China, Antlitz a fost tranșant: „Nu există niciun semn de consolidare. Nu putem scăpa de această tendinţă”.

Presiuni pe piețele tradiționale și reacția investitorilor

Conducerea Volkswagen avertizează și cu privire la o „deteriorării suplimentare a mediului de piaţă, în special în China, precum şi asupra unei accelerări a schimbării cererii în favoarea vehiculelor electrice cu baterii”. În acest context, grupul – din care fac parte și mărcile Skoda și Seat – și-a diminuat așteptările și pentru brandurile Audi și Volkswagen. Compania a fost puternic lovită de mutațiile de pe piețele sale tradiționale, China și Statele Unite, pierzându-și în 2024 poziția de lider pe piața chineză.

Vestea a provocat reacții imediate și dure în piețele financiare. Vineri, acțiunile Volkswagen au înregistrat o scădere de 5,6%, în timp ce titlurile Porsche au coborât cu 3,3%. De asemenea, Porsche SE, principalul acționar al grupului, a pierdut 4,9%, după ce și-a revizuit la rândul său estimările.