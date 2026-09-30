Între timp, Donald Trump i-a reunit la Casa Albă pe cei mai importanți oameni din industria tehnologiei, care se ocupă acum de super-inteligență, pentru că denumirea de inteligența artificială este depășită, conform lui Trump.

Donald Trump, președintele SUA: „Superinteligență sau SI, iar acesta este denumirea oficială în Statele Unite. Voi semna un ordin executiv foarte puternic. Am vorbit cu președintele Xi. Îi place foarte mult. Pentru că atunci când spui "inteligență artificială", este artificială. Dar nu este doar atât, este inteligență extremă. Este inteligență superioară. Este, de asemenea, inteligență supremă. Inteligența artificială este ca știrile "fake news"”.

Președintele american a găzduit la Casa Albă un summit cu directori de top din domeniul tehnologiei.

Au participat lideri de la OpenAI, Anthropic, Nvidia, SpaceX, Meta și Google - oameni care "făuresc Epoca de Aur a Americii", cum spune același Trump.

Donald Trump: Se spune că cine va câștiga în domeniul Superinteligenței va fi câștigătorul oricărei competiții. Noi suntem în prezent înaintea Chinei și a tuturor celorlalți și vreau să rămânem în această poziție.

Acesta este încă un exemplu al motivului pentru care nu voi înăbuși niciodată dezvoltarea unei tehnologii care va avea un impact mai mare decât Revoluția Industrială.

Reporter: Chiar dacă Bill Gates a avertizat că AI ar putea ucide până la un miliard de oameni.

Donald Trump: Ei bine, acum nu mai spune asta.

Președintele Trump a declarat că directorii companiilor s-au angajat la o "formă de protecție" împotriva potențialelor riscuri ale inteligenței artificiale.

Hadas Gold, corespondent CNN pe domeniul inteligenței artificiale: „Ceea ce am obținut însă în urma acestei întâlniri nu a fost neapărat o reglementare guvernamentală strictă, ci, după cum l-a numit președintele Trump, un acord cu caracter moral obligatoriu, dar voluntar, pe care toate aceste companii l-au semnat. Acestea s-au angajat să adopte anumite măsuri, precum controale interne, evaluări și audituri”.

Mark Zuckerberg, director general Meta: „Am elaborat un set de principii și angajamente privind construirea unor controale interne solide și detectarea eventualelor probleme ale tehnologiei, împreună cu mai multe niveluri de audit și control. Acestea încep cu evaluarea internă a riscurilor, continuă cu auditori și evaluatori externi, iar noi am convenit ca toate consiliile noastre de administrație să analizeze în mod independent rapoartele furnizate de auditori”.

Reporter: Dario (directorul Anthropic) a fost cel care a cerut o încetinire a dezvoltării inteligenței artificiale. Aș vrea să știu dacă, după acest summit important, v-ați schimbat poziția?

Dario Amodei, director general Anthropic: Voi spune ceea ce am spus mereu: inteligența artificială aduce beneficii extraordinare. Dar tehnologia vine și cu riscuri foarte reale, iar modul în care vom gestiona aceste riscuri este încă în discuție.

Pe de alta parte, dezvoltatorul chinez de inteligență artificială Moonshot a inițiat o investigație internă privitoare la măsurile de siguranță ale sistemelor sale. Asta după ce cercetătorii în securitate cibernetică au reușit să determine două dintre modelele populare, Kimi, să furnizeze instrucțiuni detaliate privind fabricarea armelor biologice și punerea în aplicare a unor asasinate.