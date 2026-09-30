În timp ce tot mai multe drone folosite în războiul din Ucraina ajung în Republica Moldova, autoritățile de la Chișinău spun că își dezvoltă alte capacități pentru protejarea spațiului aerian, notează ProTV Chișinău.

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a explicat că Republica Moldova nu are avioane precum F-16, folosite de România și alte state din regiune pentru misiuni de poliție aeriană și intervenție.

„Republica Moldova nu are forțele aeriene dotate cu avioane F-16, F-18 sau avioane care ne-ar permite să reacționăm așa cum o face România sau Polonia pentru a doborî aceste drone”, a subliniat ministrul Apărării de la Chișinău.

În aceste condiții, Republica Moldova pune accent pe dezvoltarea sistemelor de apărare antiaeriană. Potrivit ministrului, autoritățile lucrează la dotarea Armatei Naționale cu sisteme capabile să intercepteze și să distrugă drone sau rachete care ar pătrunde în spațiul aerian al țării.

„Am investit și vom continua să investim în sistemele de radiolocație. Suntem în proces de implementare a proiectelor care ne vor permite să dotăm armata națională cu sisteme care vor fi în stare să doboare aceste drone sau rachete care vor intra pe teritoriul nostru”, a precizat Anatolie Nosatîi.

Planurile includ atât sisteme de rachete interceptoare, cât și drone interceptoare. Ministrul nu a oferit detalii despre echipamentele care urmează să fie achiziționate, invocând caracterul sensibil al informațiilor.

Republica Moldova beneficiază și de sprijin european pentru dezvoltarea apărării aeriene. Uniunea Europeană a aprobat 120 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților de apărare ale țării, inclusiv pentru un sistem de apărare aeriană cu rază medie.

Autoritățile de la Chișinău spun că urmăresc în același timp experiența Ucrainei, unde apărarea împotriva dronelor și rachetelor a devenit una dintre principalele componente ale războiului aerian.

Pentru Republica Moldova, problema este cu atât mai importantă cu cât dronele implicate în atacurile asupra Ucrainei au ajuns în mai multe rânduri să traverseze sau să se prăbușească pe teritoriul său.