De data aceasta acesta va fi fabricat în Europa, ‌în loc să fie importat din China, informează Reuters, citat de News.ro.

Dacia a vândut 210.000 de vehicule electrice Spring începând din 2021, dar a ratat recentul boom al vehiculelor electrice din Franţa, cea mai mare piaţă a sa, deoarece programul naţional de subvenţii destinat cumpărătorilor de autoturisme cu venituri reduse exclude vehiculele electrice fabricate în China, precum actualul model Spring.

„Ceea ce am observat începând din aprilie este că există o diversitate de vehicule electrice în toate segmentele, care creşte semnificativ”, a declarat pentru Reuters Frank Marotte, vicepreşedinte Dacia pentru vânzări şi operaţiuni. „Există în mod evident o cerere mult mai mare... ceea ce ne împiedică să avansăm, deoarece avem un singur model electric”, a adăugat el.

Construit pe aceeaşi platformă cu Renault Twingo şi cu un model înrudit de la Nissan, la uzina Renault din Novo Mesto, Slovenia, noul Spring este cu 18 cm mai mare decât predecesorul său şi are un design mai robust, menit să-i sporească atractivitatea.

Spre deosebire de modelul actual, acesta va fi eligibil pentru subvenţiile rezervate vehiculelor fabricate în Europa şi va evita tarifele impuse de Uniunea Europeană asupra vehiculelor electrice fabricate în China. Acest lucru ar trebui să ajute Dacia să menţină preţurile competitive, pe măsură ce rivalii chinezi îşi intensifică pătrunderea pe piaţa europeană a vehiculelor electrice.

Vânzările Dacia au scăzut în Franţa în lunile iulie şi august, pe fondul faptului că vehiculele electrice au atins cote record în cadrul înmatriculărilor de autoturisme noi, de 35% şi, respectiv, 38%, impulsionate de preţurile mai ridicate ale combustibilului, legate de conflictul din Iran.

Până în luna august, modelul Spring s-a clasat abia pe locul 55 printre cele mai bine vândute vehicule din Franţa, situându-se în urma unor modele precum Model Y de la Tesla, Renault 5 şi Twingo.

După ce s-a concentrat pe vehiculele cu motor cu ardere internă pentru a-şi menţine poziţia ca una dintre cele mai accesibile mărci din Europa, Dacia lansează mai multe versiuni hibride şi intenţionează să ofere patru modele electrice până în 2030, începând cu noul model Spring, al cărui preţ va porni de la 17.900 de euro.

În conformitate cu abordarea simplistă a Dacia, noul model Spring va fi disponibil în doar patru culori şi două variante de echipare. Livrările vor începe la începutul anului 2027.