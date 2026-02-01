Dacia Sandero a fost cea mai vândută mașină în Europa în anul 2025, în timp ce Dacia Duster s-a menținut și ea în Top 10, context în care Dacia a depășit 10 milioane de mașini vândute la nivel global.

Anul trecut, vânzările globale ale modelului Dacia Sandero au ajuns la 289.295 de unități, arată și agenția bulgară de știri Novinite. În Europa, aproximativ una din 55 de mașini vândute este un Sandero, în timp ce în segmentul de retail acest raport crește la una din 28 de vehicule.

De la lansarea sa în 2008, peste 3,58 milioane de Sandero au fost achiziționate în întreaga lume. Experții atribuie popularitatea durabilă a modelului strategiei Dacia de a combina designul modern, durabilitatea și accesibilitatea, oferind toate elementele esențiale pentru utilizarea de zi cu zi.

Actualizarea din 2026 a modelelor Sandero și Sandero Stepway introduce un exterior reîmprospătat, inclusiv o semnătură luminoasă LED în formă de T și bare de protecție față și spate reproiectate. Modelul Stepway dispune, de asemenea, de o protecție Starkle întărită a caroseriei.

În interior, ambele versiuni oferă sistemul de accesorii inteligente YouClip, un ecran multimedia îmbunătățit de 10 inch cu conectivitate îmbunătățită și un încărcător wireless pentru smartphone, sporind și mai mult propunerea lor de valoare.

Dacia Duster se menține în Top 10 cele mai vândute mașini din Europa

În urma Sandero în vânzările europene pentru 2025 se află Renault Clio cu 229.778 de unități, o creștere de 5,8%, și Volkswagen T-Roc cu 211.241 de unități, o creștere de 3,8%.

Lista mai largă a primelor 10 include Volkswagen Tiguan (197.000), Volkswagen Golf (195.455), Toyota Yaris Cross (190.565), Peugeot 208 (185.095), Peugeot 2008 (171.438), Dacia Duster (168.182) și Toyota Yaris (165.833).

În schimb, Tesla Model Y, cea mai bine vândută mașină din Europa în 2023, a înregistrat o scădere de 28% a vânzărilor anul trecut, cu 151.550 de unități vândute, plasându-se pe locul 15 în clasamentul general.

