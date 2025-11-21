Cum va arăta Dacia Sandero în 2026. Varianta hibridă, cea mai importantă noutate

Dacia a prezentat oficial versiunea facelift a modelului Sandero pentru anul 2026. Cu peste 268.000 de unități vândute și o creștere proiectată de 14% pentru 2026, liderul segmentului primește îmbunătățiri semnificative.

Modelul Sandero — un simbol al accesibilităţii auto în Europa — primeşte pentru anul de model 2026 o evoluţie semnificativă: facelift, tehnologii noi, opţiuni de motorizare îmbunătăţite — ce reflectă ambiţia Dacia de a combina preţ redus cu modernitate.

Designul exterior al noului Dacia Sandero

Partea frontală aduce cele mai vizibile schimbări prin noul semnalizator luminos în formă de "T" inversat și grila redesenată cu două rânduri de câte trei pixeli. Bara frontală primește un design actualizat, iar la spate, o bandă striată negru mat conectează stopurile care repetă motivul în "T" de la față.

Gama de culori se îmbogățește cu galbenul "Amber" și o nuanță nisip, în timp ce jantele primesc design-uri noi, iar antena tip aripă de rechin devine standard de la nivelul Expression, scrie turbo.fr.

Habitaclul prezintă un volan nou, selectorul cutiei automate împrumutat de la Renault și grilele de ventilație care repetă motivul "T" inversat. Tapițeria se diversifică cu materiale noi: negru pentru nivelurile Essential și Expression, albastru deschis pentru Stepway și denim deschis pentru Journey. Tehnologia avansează prin ecranul de instrumentar digital de 7 inch, încărcătorul wireless pentru smartphone-uri și ecranul central tactil de 10 inch disponibil de la nivelul Expression.

Motorizări: de la benzină la hibrid

Gama de motorizări a fost complet revizuită. Motorul de bază SCe de 65 CP cu cutie manuală cu 5 trepte asigură accesibilitatea, iar propulsorul TCe crește de la 90 la 100 CP. Varianta LPG primește îmbunătățiri majore: puterea urcă de la 100 la 120 CP, iar capacitatea rezervorului crește de la 40 la 49,6 litri. Spre deosebire de Renault Clio LPG, Sandero oferă atât cutie manuală, cât și automată pe 6 trepte.

Noutatea principală este sistemul hibrid de 155 CP, cel mai performant din oferta Grupului Renault. Acesta include un motor pe benzină de 1,8 litri, două motoare electrice (unul de 50 CP și un generator), o baterie de 1,4 kWh și o transmisie cu 6 trepte. Există două limitări importante: hibridul va fi disponibil exclusiv pentru versiunea Stepway și abia în trimestrul patru al anului 2026.

