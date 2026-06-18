Motivul pentru care Veștea nu poate candida la șefia partidului este unul simplu: Congresul extraordinar al PNL nu este unul electiv, adică nu are ca scop alegerea unui nou președinte, iar agenda reuniunii o face conducerea, adică Ilie Bolojan.

Cristian Preda, profesor de Științe Politice la Universitatea din București, a explicat, într-un interviu pentru Știrile PRO TV, realizat de Diana Enache, că speculațiile privind o eventuală candidatură a lui Adrian Veștea e o simplă diversiune internă de partid.

De ce Veștea nu-l poate da jos pe Bolojan

Cristian Preda: Din ce am văzut, Partidul Național Liberal nu are de gând să facă un congres electiv, adică forul care se întrunește mâine (vineri) pentru a decide agenda congresului, nu are de gând să pună pe agendă alegerea unui nou președinte, ci schimbarea statutului pentru un set de chestiuni. Acest congres nu este unul electiv, pentru că Bolojan a fost ales pentru patru ani.

Potrivit lui Preda, discuțiile privind o posibilă confruntare Veștea-Bolojan au fost alimentate de gruparea pro-PSD din partid, care riscă acum să fie exclusă.

Diana Enache: Adică Adrian Veștea nu are nicio șansă?

Cristian Preda: Nu, evident, nu. Asta este o fumigenă introdusă probabil de cei cărora nu le convine scenariul în care Veștea, Predoiu, Pauliuc, Sorin Câmpeanu, Gorghiu, cine ar mai putea să intre pe această listă de miniștri, vor fi excluși.

Ce trebuia să facă Nicușor Dan pentru a preveni criza politică

Preda susține că președintele avea obligația constituțională de a reacționa atunci când PSD, partener în coaliția guvernamentală, a început să critice public guvernul din care făcea parte.

Cristian Preda: Președintele a plecat, de fapt, de la ideea că după ce pică guvernul Bolojan, pe care între noi fie vorba, l-a văzut picând, adică nu s-a străduit să oprească...

Diana Enache: Ar fi putut?

Cristian Preda: Cred că ar fi putut. Dacă ar fi jucat rolul la care, cred, îl și obligă constituția, și anume acela de paznic al bunei funcționări autorităților publice. Așa spune Constituția. Președintele "veghează", de asta am zis "paznic", veghează la buna funcționare a autorităților publice. Or, când ai această responsabilitate trebuie să te uiți dacă, de pildă, guvernul funcționează sau nu. Și văzând că un actor dintre cei patru care constituiau guvernul participă la decizie, dar pe urmă critică deciziile, cred că președintele avea datoria să arate un cartonaș galben, nu un cartonaj roșu, că el nu poate să dea pe cineva afară.

Diana Enache: Nu l-a arătat niciodată PSD-ului. Dimpotrivă.

Cristian Preda: Da. Și tocmai de aceea s-a iscat un soi de neîncredere. Unii au mers chiar foarte departe cu această neîncredere, că unii îl consideră deja pe Nicușor Dan un prizonier al PSD-ului, îi spun PSDan. Adică îl și jignesc atunci când descriu atitudinea lui.

Vrea Nicușor Dan să rupă PNL?

PNL îl acuză pe președintele Nicușor Dan că, prin desemnarea ca premier a lui Adrian Veștea peste capul PNL, urmărește ruperea partidului. Preda nu crede însă că Nicușor Dan a avut această intenție.

Cristian Preda: „Asta e o pistă falsă, după părerea mea. Cred că el s-a folosit de argumentul că exista o coaliție care a stabilit că până în martie 2027 funcția revine PNL-ului. Și atunci era firesc să numească pe cineva de la PNL.”

Premierul desemnat, Adrian Veştea, ar fi trebuit depună joi, la Parlament, programul de guvernare şi lista noului Cabinet. Sursele Știrilor ProTV arată că audierile din comisii ar urma să aibă loc abia luni, 22 iunie.

Programul de guvernare vorbeşte despre „o perioadă marcată de provocări economice, sociale şi de securitate, care impun acţiune responsabilă, reforme structurale şi o guvernare eficientă”.