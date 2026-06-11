Ministrul Diana Buzoianu îl schimbă pe șeful Apelor Române după doar 6 luni: ”Am promis românilor că noi vom fi diferiți”

Potrivit ministrului, Doru Cazan ”a renumit pe funcție, pentru un nou mandat, directoarea de la Olt”, despre care Buzoianu spune că nu și-ar fi îndeplinit corespunzător atribuțiile, ba dimpotrivă, nu ar fi văzut ”cea mai mare balastieră ilegală”.

Buzoianu afirmă că, în urma unor controale realizate în județul Olt, au fost descoperite 2 balastiere ilegale: una de 25 de hectare, a doua de 75 de hectare, iar prejudiciul este de ”minim 10 milioane de lei doar din pietrișul nedeclarat”.

În aceste condiții, mai spune ministrul interimar al Mediului, nu este de înțeles cum Doru Cazan a decis ”recompensarea” unor oameni care ”au întors ochii ani de zile la ilegalități e o linie roșie”.

Mesajul complet al ministrului interimar al Mediului, Diana Buzoianu:

”Nu întoarcem ochii de la ilegalități. Oamenii care nu au văzut cea mai mare balastieră ilegală nu pot fi răsplătiți cu funcții noi. În urma unor controale realizate în județul Olt au fost descoperite 2 balastiere ilegale: una de 25 de hectare, a doua de 75 de hectare. Prejudiciul pentru români: minim 10 milioane de lei doar din pietrișul nedeclarat. La balastiera de 75 de hectare nu fuseseră făcute anterior controale de către Administrația Bazinală Olt.

Directorul General al Administrației Naționale Apele Române, domnul Doru Cazan, a promis audit. A promis proceduri de selecție meritocratice. A promis sancționarea celor care au întors ochii la ilegalități ani de zile - ilegalități vizibile din avion.

Acum câteva zile, domnul Doru Cazan a renumit pe funcție, pentru un nou mandat, directoarea de la Olt care nici ilegalități nu a văzut, nici controale nu a cerut. Pentru mine, indiferent cine e directorul general al Apele Române, recompensarea, în spatele unor proceduri birocratice fără fond, a unor oameni care au întors ochii ani de zile la ilegalități e o linie roșie.

Îi mulțumesc domnului Doru Cazan pentru mandat, dar am promis românilor că noi vom fi diferiți. Că atunci când găsim ilegalități vor exista consecințe, nu cadouri. Am avut deja această discuție ieri cu domnul Cazan și am transmis că pentru noi valorile și principiile nu sunt negociabile.

Așadar, voi veni cu o decizie de schimbare din funcție a directorului general Doru Cazan de la Apele Române”.