Ministerul Mediului vrea ca voucherele Rabla să poată fi folosite doar pentru autovehicule produse în UE sau în țări apropiate geografic în care marii producători europeni au facilități de producție.

Asta înseamnă că vom putea cumpăra în continuare modele Dacia produse în Turcia sau Maroc, dar nu și modelul Spring, care e produs în China.

Alte mărci chinezești, tot mai populare în rândul românilor, vor fi de asemenea afectate.

Mai mult, măsura s-ar putea extinde în viitor și la bateriile electrice de stocare a energiei pentru prosumatori, a anunțat, la PRO Verde, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu a explicat că măsurile se justifică pentru că banii publici europeni trebuie să susțină economia europeană, dar și să reducă poluarea în rândul țărilor membre.

Diana Buzoianu: „Da, practic nu vor mai putea să fie eligibile mașinile produse în China, pentru că ne dorim ca banii care sunt folosiți prin programe naționale, bani din taxele și din impozitele noastre, bani din certificate de emisii plătite de operatori economici din țară, să aibă și un efect multiplicator aici, în Europa, eventual, ideal chiar la noi în țară. Banii aceștia să se reîntoarcă în economie.”

Ce modele Dacia vom putea cumpăra cu voucherele Rabla

Cu voucherele din Programul Rabla 2026, românii își pot cumpăra în continuare modelele Dacia produse în țară sau cele produse în uzinele Renault din Maroc și Turcia. Aceste țări sunt state partenere din Convenția Pan-Euro-Mediteraneană, cuprinse în programul Rabla.

În Maroc se fabrică modelele Dacia Sandero, Logan și Jogger. De altfel, uzinele din Maroc asamblează în prezent chiar mai multe vehicule Dacia decât în fabrica mamă de la Mioveni.

Nici producția din Turcia a grupului Renault nu va fi afectată de programul Rabla.

Cât privește Dacia Spring, produsă în China, nu va mai putea fi cumpărată pe voucherele de anul acesta.

Totuși, trebuie menționat că Renault pregătește de mai multă vreme încetarea producției modelului Spring în China, pentru că pregătește, în locul său, un nou model electric urban produs în Europa.

Ce alte mărci vor fi afectate de Programul Rabla 2026

Numeroase mărci internaționale vor fi afectate de noile politici tarifare ale UE, care se reflectă și în programul Ministerului Mediului.

BYD, cel mai mare producător de mașini electrice din lume, nu va mai putea vinde în România prin programul Rabla, cel puțin până la inaugurarea fabricii sale din Ungaria, prevăzută pentru finalul acestui an.

Printre aceste se numără Mazda, Volvo, BMW, Volkswagen dar și Tesla, care produc o serie de modele în China.

Totuși, excluderea din Programul Rabla 2026 nu se va aplica mărcilor chinezești care au fabrici de producție în Europa. Dacă vehiculele sunt fabricate într-o țară eligibilă, acestea vor putea intra în program fără probleme, a explicat Buzoianu.

Ce valoare vor avea voucherele Rabla 2026

Programul Rabla 2026 va funcționa la fel ca anul trecut. Ministerul nu propune modificări privind valoarea voucherelor și nici în privința platformei de înscriere.

Diana Buzoianu: „Aceleași vouchere care au fost anul trecut. Deci, exact aceeași valoare ca anul trecut pentru absolut toate categoriile. Practic, singura modificare care a fost adusă este legată de țara de origine a produsului.”

Restricții similare și pentru bateriile de stocare

Ministerul Mediului ia în calcul să aplice același principiu și în viitorul program destinat bateriilor de stocare a energiei pentru prosumatori. Pentru moment, însă nu a decis dacă bateriile produse în China vor fi excluse de la finanțare, ca în cazul autovehiculelor.

„Ne vom uita să vedem dacă putem să implementăm pe o bucățică măcar acest criteriu și la baterii, pe aceleași argumente care sunt valabile inclusiv pe programul de baterii”, a spus Diana Buzoianu.

Programul pentru stocarea energiei în baterii este considerat esențial de autorități, în contextul în care, în România, prosumatorii au ajuns o adevărată forță energetică: peste 340 de mii de români produc în acest moment energie verde.

Programul ar ajuta și la reducere presiunii exercitate asupra rețelelor energetice, care nu au fost modernizate.