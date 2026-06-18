Guvernul României urmează să aprobe negocierea și semnarea unui Memorandum de Înțelegere cu Republica Serbia pentru facilitarea schimbului de informații privind proiectul centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj Porțile de Fier III/Djerdap 3, potrivit unui memorandum inițiat de Ilie Bolojan , premierul demis și ministru interimar al Energiei, Ilie Bolojan.

Documentul arată că proiectul este considerat unul de importanță strategică pentru consolidarea cooperării energetice dintre cele două state și pentru creșterea securității energetice în regiune. Autoritățile române consideră că dezvoltarea unor proiecte comune de infrastructură energetică reprezintă una dintre principalele direcții de colaborare dintre România și Serbia.

Inițiativa vine după ce Ministerul Mineritului și Energiei din Serbia a transmis autorităților române o propunere referitoare la proiectul Djerdap 3. Acesta vizează exploatarea lacului inferior de la Porțile de Fier și are ca obiectiv creșterea potențialului hidroenergetic al Dunării.

Potrivit documentului, proiectul ar putea contribui la sporirea securității energetice, la îmbunătățirea stabilității rețelelor electrice și la integrarea unei cantități mai mari de energie produsă din surse regenerabile. Memorandumul urmărește în principal facilitarea schimbului de informații între instituțiile și companiile implicate din cele două țări.

Guvernul dorește introducerea unor condiții suplimentare în textul acordului. Astfel, autoritățile își doresc ca dezvoltarea proiectului să nu afecteze funcționarea și producția de energie a hidrocentralelor Porțile de Fier I și Porțile de Fier II și nici implementarea proiectului FAST DANUBE II, desfășurat de România și Bulgaria pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre.

Autoritățile române atrag atenția și asupra unor aspecte care trebuie analizate în cadrul proiectului, precum efectele asupra debitelor de apă în aval de Porțile de Fier II, impactul asupra terenurilor riverane din România și Bulgaria și eventualele consecințe asupra navigației pe Dunăre.