Dacia-Renault, investigate de Consiliul Concurenței. Bogdan Chirițoiu: „E o speţă mai puţin obişnuită”

Dacia, prin compania care o deține în România, Renault, se află sub o investigație a Consiliului Concurenței. Aceasta vizează relațiile cu furnizorii.

O investigație „mai puţin obişnuită, este cea legată de Renault şi partenerii lor de dezvoltare, firme de inginerie cu care sunt în parteneriat pentru diferite proiecte tehnologice. Aici ne uităm să vedem dacă a existat o coordonare între aceste companii de a nu-şi ”fura” angajaţii unii altora” a dezvăluit președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chrițoiu, citat de news.ro

Ar fi o anchetă în premieră, a mai spus șeful instituției:

„E o speţă mai puţin obişnuită, e pentru prima dată când ne uităm la genul ăsta de înţelegeri între companii, care nu ar fi concurente pe produsul lor final, dar erau concurente în atragerea forţei de muncă”.

Consiliul Concurenţei va finaliza zece investigaţii până la finalul anului şi are în lucru un total de 15-20 de investigaţii la nivelul întregului an.

„Activitatea Consiliului Concurenţei merge în parametrii ei obişnuiţi. Avem în derulare peste 50 de investigaţii şi o terminăm în total, pe întregul an, 15-20 de investigaţii. Ceea ce înseamnă în cele două luni care ne-au mai rămas vom termina cam 10. Vom finaliza investigaţiile, dar asta nu înseamnă neapărat amenzi. Investigaţiile se pot termina şi punând anumite condiţii şi pot fi şi cazuri în care suspiciunile noastre nu s-au confirmat şi vom finaliza investigaţia şi fără să impunem amenzi” a adăugat Chițoiu.

Cea de-a doua investigație majoră, după cea din industria auto, este de pe piața tutunului încălzit, a mai spus președintele Consiliului Concurenței.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













