Cum va arăta Dacia C-Neo, modelul care urmează să fie lansat în 2026. Imagini cu mașina în teste, surprinse în România

25-11-2025 | 15:01
Dacia c-Neo
Dacia pregătește lansarea modelului C-Neo în 2026, un break compact înălțat care completează gama constructorului românesc în segmentul C.

 

A.C.

Fotografiile apărute pe internet oferă primele indicii despre designul acestui model așteptat.

Design exterior: break înălțat cu linie fastback

Noul Dacia C-Neo adoptă formula unui break compact înălțat, similar cu Audi A6 Allroad sau Peugeot 508 RXH. Prototipurile surprinse în teste dezvăluie un vehicul cu o lungime estimată la aproximativ 4,40-4,60 metri.

Designul frontal păstrează stilul caracteristic Dacia, cu linii pătrățoase și o grilă aproape verticală. Farurile sunt înguste, iar masca frontală se inspiră din Bigster și Duster, cu o admisie de aer proeminentă. Pe aripi și praguri ar putea fi aplicat materialul Starkle brevetat de Dacia, care conține elemente reciclate.

Un element distinctiv este linia lunetei, destul de agresivă și aproape de tip coupe, nespecifică unui break clasic. Această abordare fastback conferă mașinii un profil dinamic, apropiindu-se de designul unor modele Audi sau Hyundai. Spatele prezintă stopuri amplasate sus, pe șoldurile posteriorului, cu o formă pătrățoasă și îngustă.

Motorizări hibride și platformă

Dacia C-Neo va utiliza platforma CMF-B LS a Grupului Renault, permițând preluarea motorizărilor de pe modelele existente. Se așteaptă ca gama să includă motor mild-hybrid 1.2 litri pe trei cilindri cu sistem electric pe 48V, disponibil și în variantă GPL, precum și motorul full-hybrid 1.8 litri Hybrid 155 cu arhitectură pe 16V, introdus pe Bigster, cu aproximativ 160 CP.

Transmisia va fi de tip dual-clutch DW23, iar gama de puteri va varia între 128 și 160 CP.

Există indicii că o versiune Dacia Sandero Stepway mai înălțată ar putea intra în producție, iar cu introducerea tehnologiei e-axle pe Duster și Bigster, șansele pentru tracțiune integrală cresc considerabil.

Poziționare și public țintă

Conform oficialilor Dacia, C-Neo nu va înlocui Jogger, ci va fi o ofertă complementară pentru clienții corporate, ca succesor al Renault Megane Grandtour. CEO-ul Dacia, Katrin Adt, a subliniat că modelul se adresează cumpărătorilor care preferă o poziție de conducere mai joasă și un vehicul mai eficient decât un SUV, fără a renunța la spațiozitate.

Cât va costa Dacia C-Neo

Dacia va aplica strategia de prețuri competitive ca la Bigster, eliminând echipamentele neesențiale. Estimările plasează C-Neo în jurul pragului de 20.000 de lire sterline pe piața britanică, cu aproximativ 7.000-9.000 lire mai mic decât Seat Leon Estate sau Skoda Octavia Estate. Pe piața românească, prețul ar putea începe de la 20.000-23.000 de euro, scrie autocar.co.uk.

Lansarea oficială este programată în cursul anului 2026, cu producție la uzina de la Mioveni. Succesul Bigster, cu 50.000 de comenzi în primele șase luni, oferă încredere că expansiunea în modele mai mari este viabilă.

Frank Marotte, șeful vânzărilor Dacia, a vorbit pentru Autocar despre faptul că a fost identificată o oportunitate majoră în contextul retragerii unor modele precum Ford Focus și creșterii prețurilor la rivali.

