Acte obligatorii în mașină în România. Lista completă actualizată

Șoferii care circulă pe drumurile publice sunt obligați să aibă asupra lor documentele în original.
Care sunt actele obligatorii pe care aceștia trebuie să le aibă în mașină și cât este amenda în cazul în care nu le dețin și nu le pot prezenta polițiștilor, conform Codului Rutier în vigoare.
Ce acte trebuie să ai obligatoriu în mașină în România
În 2026, șoferii care circulă pe drumuri publice trebuie să aibă asupra lor o listă de documente pe care sunt obligați să le prezinte Poliției ori de câte ori le sunt solicitate.
Dintre acestea, doar polița obligatorie RCA se poate arăta pe telefon, în rest, actele trebuie să fie arătate în original. Pentru fiecare document lipsă, șoferii se pot alege cu o amendă usturătoare.
Iată ce acte trebuie să ai obligatoriu în mașină în România:
· Permis auto
· Talon auto
· Carte de identitate
· RCA
· Inspecția Tehnică periodică (ITP) valabilă
· Rovinietă (dacă este cazul)
· Cartea Verde (în cazul unei călătorii în străinătate)
Care sunt documentele pe care trebuie să le prezinți la un control rutier
Atunci când ești oprit în trafic de poliție, trebuie să prezenți o serie de documente obligatorii prin care îți confirmi identitate, dreptul de a conduce și legalitatea circulației vehiculului.
Primul document cerut de polițiști este cartea de identitate, aceasta poate fi verificată în orice control de rutină.
Un alt document esențial este permisul de conducere. Fără un permis valabil, conducerea unui vehicul pe drumurile publice este ilegală și sancționată. Polițistul verifică valabilitatea și categoria permisului.
„Participanții la trafic sunt obligați ca, la cererea polițistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus”, stabilește ART. 35 (2), din legea 195/2002.
Apoi, certificatul de înmatriculare al mașinii trebuie prezentat pentru a demonstra că vehiculul este înregistrat legal și are drept de circulație. Documentul conține date despre mașină și proprietar.
Asigurarea RCA este obligatorie și trebuie să fie valabilă. Aceasta acoperă eventualele daune produse altor persoane în caz de accident. Poate fi prezentată în format fizic sau electronic.
Rovinieta este necesară dacă circuli pe drumuri naționale sau autostrăzi. Deși verificarea se face electronic, este recomandat să ai dovada plății.
Este legal să ai actele în format digital sau copie?
Șoferii pot fi amendați dacă dețin documentele doar în format digital. Legislația din România nu recunoaște aceste variante ca fiind valide.
În 2026, șoferii trebuie să prezinte permisul de conducere, cartea de identitate și talonul mașinii doar în original.
Nu sunt permise fotografii pe telefon sau copii xerox, cu toate că polițistul poate verifica datele în sistem. El poate aplica sancțiune dacă nu ai asupra ta documentele în original.
Singurul act care poate fi arătat pe telefon este polița RCA. Acest act poate fi arătat în format electronic, pe telefon, cât și sub formă de copie tipărită.
Ce riști dacă nu ai actele obligatorii la tine
Șoferii care nu au documentele obligatorii riscă între 6 și 8 puncte de amendă. În 2026, valoarea unui punct de amendă este de 202,5 lei, adică sancțiunea totală poate ajunge între 1.215 lei și 1.620 de lei.
Dacă șoferul nu poate prezenta niciun document, polițistul îl poate escorta la secția de poliție pentru verificări suplimentare, pentru a fi identificat.
Totuși, amenda nu este singura problemă pe care o pot avea șoferii. Legislația impune și obligația de a putea demonstra proveniența bunurilor transportate în vehicul.
Este vorba despre obiecte de valoare sau cantități semnificative din anumite produse, pentru care poliția poate solicita documente justificative precum bonuri fiscale sau facturi.
Fără aceste documente, bunurile pot fi confiscate temporar și transportate la poliție pentru verificări. Bunurile pot fi restituite, dacă proprietarul prezintă documente care să ateste achiziția legală.
Acte auto care nu sunt obligatorii, dar îți pot fi utile
Există și alte acte auto care, deși nu sunt obligatorii, îți pot fi utile. Este vorba despre asigurarea CASCO, iar dacă nu este mașina ta, ai nevoie de o împuternicire simplă de la proprietarul autovehiculul.
De asemenea, pentru deplasări pe rețeaua națională de drumuri, ai nevoie de o rovinietă valabilă. Deși nu ai nevoie de ea fizic, trebuie să poți face dovada plății acesteia.
