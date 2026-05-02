Acte obligatorii în mașină în România. Lista completă actualizată

Care sunt actele obligatorii pe care aceștia trebuie să le aibă în mașină și cât este amenda în cazul în care nu le dețin și nu le pot prezenta polițiștilor, conform Codului Rutier în vigoare.

Ce acte trebuie să ai obligatoriu în mașină în România

În 2026, șoferii care circulă pe drumuri publice trebuie să aibă asupra lor o listă de documente pe care sunt obligați să le prezinte Poliției ori de câte ori le sunt solicitate.

Dintre acestea, doar polița obligatorie RCA se poate arăta pe telefon, în rest, actele trebuie să fie arătate în original. Pentru fiecare document lipsă, șoferii se pot alege cu o amendă usturătoare.

Iată ce acte trebuie să ai obligatoriu în mașină în România:

· Permis auto

· Talon auto

· Carte de identitate

· RCA

· Inspecția Tehnică periodică (ITP) valabilă

· Rovinietă (dacă este cazul)

· Cartea Verde (în cazul unei călătorii în străinătate)

Care sunt documentele pe care trebuie să le prezinți la un control rutier

Atunci când ești oprit în trafic de poliție, trebuie să prezenți o serie de documente obligatorii prin care îți confirmi identitate, dreptul de a conduce și legalitatea circulației vehiculului.

Primul document cerut de polițiști este cartea de identitate, aceasta poate fi verificată în orice control de rutină.

Un alt document esențial este permisul de conducere. Fără un permis valabil, conducerea unui vehicul pe drumurile publice este ilegală și sancționată. Polițistul verifică valabilitatea și categoria permisului.

„Participanții la trafic sunt obligați ca, la cererea polițistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus”, stabilește ART. 35 (2), din legea 195/2002.

Apoi, certificatul de înmatriculare al mașinii trebuie prezentat pentru a demonstra că vehiculul este înregistrat legal și are drept de circulație. Documentul conține date despre mașină și proprietar.

Asigurarea RCA este obligatorie și trebuie să fie valabilă. Aceasta acoperă eventualele daune produse altor persoane în caz de accident. Poate fi prezentată în format fizic sau electronic.

Rovinieta este necesară dacă circuli pe drumuri naționale sau autostrăzi. Deși verificarea se face electronic, este recomandat să ai dovada plății.