Cum poți obține un tarif mai mic pentru RCA. Pașii pe care trebuie să îi urmeze șoferii

Un șofer din București poate plăti pentru polița RCA chiar și cu 1.500 de lei mai mult decât cineva din alt județ, la aceeași categorie, potrivit tarifelor de referință publicate recent de ASF.

Tarifele de referințe sunt calculate pe baza numărului de accidente și pe baza costurilor cu reparațiile. Prin urmare, aceste tarife de referință mai mari pentru București ne arată odată că sunt mai multe accidente în Capitală și apoi că e mai scump să ne facem mașinile.

De aici și prețul mai mare pentru polițele RCA ar trebui, cel puțin în următoarele șase luni, să fie mai mare. Este util să ne uităm la tarifele de referință de fiecare dată când facem o asigurare RCA.

În primul rând, ca să vedem dacă prețul oferit de firmele de asigurare este unul corect și dacă ni se pare că este prea mare față de tariful de referință, trebuie să știm că putem să cerem un preț mai bun, că avem acest drept.

Tarifele de referință sunt prețuri publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară periodic, le găsim pe site-ul ASF pentru fiecare categorie de șofer și pentru fiecare categorie de mașină și ne ajută, așadar, în primul rând, să ne dăm seama cam cât ar trebui să coste o poliță RCA pentru fiecare dintre noi.

Aceste tarife publicate de ASF sunt doar orientative și, în același timp, ne dăm seama și cum cresc prețurile de la un an la altul. Pentru acest an, în medie, creșterea este de 5,4% față de anul trecut pentru autoturisme, pentru persoane fizice. Și ce vedem este că de anul trecut, ASF publică separat pentru București și pentru celelalte județe.

Diferențele pot fi destul de mari la unele categorii, în special pentru șoferii tineri. De exemplu, un șofer sub 30 de ani din București, cu o mașină de putere mică, cea mai mică putere, poate plăti pe o poliță 3.700 lei 3.800 lei, în timp ce pentru restul județelor tariful de referință este mult mai mic 2.152 lei. O diferență de peste 1.500 lei. La fel și pentru alte categorii. De exemplu, dacă ne uităm la următoarea categorie, un șofer de 40 de ani poate să ajungă să plătească 3.700 lei. Pentru o mașină cu putere sub 200 de kilowați, în timp ce o persoană de aceeași vârstă, din alt județ, poate să plătească doar 2.200 lei. Iarăși, o diferență foarte mare, de 1.500 lei.

Șoferii din Capitală au tarife mai mari

De ce costă atât de mult în Capitală? Teoretic sunt mai multe accidente, reparațiile sunt mai scumpe și acestea sunt și principalele aspecte care se iau în calcul atunci când se calculează aceste tarife de referință periodic, prețurile sunt ceva mai mici pentru șoferii care au peste 50 de ani, așa cum vedem și aici.

La aceste categorii, spunea ASF, sunt chiar scăderi are ale tarifelor de referință, de până la 3,5% față de anul trecut. Și de această dată pot fi diferențe mari, de 1000-1.500 lei, dacă ne uităm între șoferii din București și Ilfov și cei din alte județe, chiar aproape 2.000 lei, de exemplu.

Un șofer peste 60 de ani din București care are o mașină puternică poate să plătească pentru RCA și peste 4.200 lei, în timp ce un șofer din alt județ 2.313 lei, diferență foarte mare este aproape dublu pentru un șofer din București. Aceste tarife sunt foarte importante ca să știm exact cât ar trebui să fie o poliță RCA pentru fiecare dintre noi, pentru că dacă este mai mare, putem să cerem, putem să obținem un preț mai mic. Există o lege care spune că dacă primiți cel puțin trei oferte de la firme de asigurare mai mari decât tariful de referință pentru fiecare dintre noi, pentru segmentul de risc din care facem parte, putem să cerem un preț mai bun.

Biroul Asigurătorilor Auto Români BAR este obligat să recomande o nouă primă de asigurare după o formule de calcul care ține cont de acest tarif de referință publicat de ASF.

De exemplu, pe site-ul BAAR, un șofer de 45 de ani, din București cu clasa bonus malus B4. E foarte important și asta trebuie să ne uităm atunci când facem analiza. Dacă primește trei oferte de la trei firme diferite, mai mari decât tariful de referință, care este acum 2.134 lei pentru această categorie, atunci poate să ceară un preț mai bun.

Trimite o cerere, BAAR, face un calcul în baza acestui tarif și ulterior recomandă prețul acesta unei firme de asigurare. Așadar, vă încadrați să cereți un preț mai bun, chiar dacă este o diferență mică, așa cum avem și în acest exemplu. În realitate, însă, diferența poate să ajungă și la câteva sute de lei.

De aceea este indicat să verificăm tarifele de referință înainte de a încheia polița, să facem niște calcule, pentru că de ce nu, putem să obține un preț mai bun și puteți să economisiți câteva sute de lei. Puteți să vedeți cum depuneți această cerere pe site-ul https://www.baar.ro/asigurati-cu-risc-ridicat/ și în acest fel puteți să obțineți un preț mai bun.

