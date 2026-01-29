Vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat la one2one, scrie Europa Liberă, că, deși există anumite blocaje în folosirea noii cărți, personalul este instruit pentru a opera corect cu documentul.

„Cartea de identitate va fi folosită în toate instituțiile publice pentru că statul nu se poate sabota pe el însuși și asta vom face. Sunt multe primării care spun că n-au bugete, că-s probleme în a-și achiziționa aparatura necesară. Lucrul acesta se va rezolv cât curând pentru că avem și o obligație asumată și este și un progres extraordinar pe care îl putem face prin digitalizare”, a explicat Oana Gheorghiu.

Până acum, circa 1,2 milioane de români au obținut deja cărți de identitate electronice fără a plăti cei peste 70 de lei, iar documentele includ semnătură electronică, facilitând accesul la servicii digitale și tranzacții online.

Domiciliul nu mai apare pe fața cărții

Una dintre schimbările majore este eliminarea adresei de pe fața cărții. Drept urmare, cetățenii trebuie uneori să dovedească locul de reședință cu un act fizic la ghișee.

Informațiile despre domiciliu sunt stocate în memoria electronică a cardului, dar nu toate instituțiile dispun de cititoare. Pentru a rezolva această problemă, Ministerul Afacerilor Interne pune la dispoziție aplicația gratuită RO CEI Reader, utilă atât autorităților, cât și cetățenilor.

Mai multe funcții digitale vor fi integrate

Gheorghiu a mai adăugat că până la sfârșitul anului, cartea de identitate electronică va oferi funcționalități suplimentare. Aceasta va putea fi utilizată ca și card de sănătate și ca portofoliu pentru diplomele de studiu, făcând actul un instrument mult mai util pentru cetățeni.

Probleme la citirea buletinelor electronice

La aproape un an de la lansare, multe instituții din țară nu au încă aparatele necesare pentru a citi buletinele electronice.

Ministerul Afacerilor Interne precizează că dotarea cu astfel de echipamente intră în responsabilitatea fiecărei instituții. În multe locuri, însă, oamenii trebuie să prezinte o adeverinţă suplimentară pentru a demonstra la ce adresă locuiesc. Până acum autoritățile au emis peste 780.000 de cărți noi de identitate.

Reprezentanții MAI precizează că instituţiile sunt obligate prin lege să îşi ia echipamentele necesare pentru citirea buletinelor electronice.

„Furnizorii de servicii, nu contează că sunt din zona privată sau din zonă publică, trebuie să-și modifice procedurile. În măsura în care sarcina de a-și achiziționa cititoare pentru cartea electronică de identitate este prea grea, le putem furniza și serviciul de interoperabilitate, pe care noi deja îl expunem și în ultimă instanță pot să apeleze la cetățean.”, a declarat Cătălin-Aurel Giulescu, Directorul general al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor.

