Cât costă să-ți faci RCA în 2026 și cum poți plăti mai puțin

Reguli noi privind RCA pentru anul 2026. Șoferii au de-a face cu noi prevederi pregătite de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la polița obligatorie RCA.

Iată cât costă să îți faci RCA în 2026 și cine sunt șoferii care pot plăti mai puțin.

Cât costă RCA în 2026

În 2026, prețul unei polițe RCA este mai mare față de anul trecut, pe fondul eliminării plafonării tarifelor și al creșterii generale a costurilor din piață. Șoferii resimt direct scumpirea asigurării obligatorii, estimată între 10% și 20%.

După eliminarea tarifelor plafonate la 1 iulie 2025, asiguratorii au început să ajusteze prețurile în funcție de costurile reale și de inflație.

Prețul unei polițe RCA diferă în funcție de mai mulți factori: vârsta șoferului, istoricul de daune (Bonus-Malus), tipul mașinii și capacitatea cilindrică.

Polița RCA este obligatorie. Pentru șoferii de peste 40 de ani, cu experiență și fără accidente:

•  aproximativ 1.100 lei pe an în condiții ideale (cu Bonus bun)

•  între 1.600 și 1.900 lei dacă nu există istoric favorabil

Pentru șoferii tineri (sub 30 de ani):

•  tarifele depășesc frecvent 3.500 lei pe an pentru un autoturism obișnuit

•  categoria 18–24 ani are cel mai mare risc, ceea ce duce la costuri semnificativ mai mari

Pentru transportatori:

•  polițele RCA pot ajunge la 10.000 – 12.000 lei anual sau chiar mai mult

•  acest segment este cel mai afectat de creșteri

De ce diferă atât de mult prețul RCA de la un șofer la altul

Creșterea prețurilor este determinată de mai mulți factori:

•  inflația, care afectează costurile despăgubirilor

•  scumpirea pieselor auto și a manoperei în service-uri

•  creșterea frecvenței accidentelor rutiere

În România, aproximativ 6% dintre șoferi produc un accident anual, peste media altor țări europene. Acest lucru duce la despăgubiri mai mari și, implicit, la creșterea tarifelor RCA.

Prețul RCA diferă de la un șofer la altul, pentru că sunt luați în calcul mai mulți factori de risc, care, cumulați, oferă prețuri diferite pentru fiecare șofer.

Factorii care îți cresc sau scad costul asigurării

Prețul poliței RCA se face pe o evaluare detaliată a riscului. Asiguratorii aplică principiul numit pooling (gruparea riscurilor). Există factori cheie care influențează tariful. Totul pornește de la prima de risc, care acoperă daunele probabile, se adaugă costurile administrative pentru a obține prima tarifară de bază, apoi se aplică factorii individuali precum vârstă, capacitate cilindrică, etc pentru a determina prima tehnică.

Abia apoi se aplică sistemul Bonus-Malus și alte ajustări pentru a ajunge la prima finală pe care o plătești. Vârsta și experiența la volan sunt cei mai importanți factori în vederea calculării riscului.

Șoferii tineri, sub 35 de ani, sunt responsabili pentru aproape jumătate din accidentele rutiere grave. Și zona în care locuiește și circuli influențează costul poliței RCA. O zonă urbană aglomerată este un risc mult mai mare. Apoi, capacitatea cilindrică și puterea motorului sunt și ele criterii esențiale. Motoarele cu putere mai mare au riscuri mai mari.

Cum influențează bonus-malus prețul final

Sistemul Bonus-Malus este mecanismul care determină direct cât plătești pentru polița RCA, în funcție de istoricul tău de daune.

Dacă nu ai provocat accidente și nu ai avut daune plătite de asigurator, ești încadrat într-o clasă de bonus. Asta înseamnă reducerea costului poliței. La nivel maxim, reducerea poate ajunge până la 50% din prețul de bază.

În schimb, dacă ai fost implicat în accidente pentru care asiguratorul a plătit despăgubiri, ești încadrat într-o clasă de malus. În această situație, prețul RCA crește progresiv. La nivel maxim, majorarea poate ajunge până la 200% față de tariful standard.

Sistemul funcționează anual, ceea ce înseamnă că fiecare an fără daune te poate urca într-o clasă superioară de bonus, reducând costul.

Cum se face RCA la mașină

Polița RCA este obligatorie pentru orice autovehicul înmatriculat. RCA-ul acoperă pagubele produse altor persoane în urma unui accident din vina ta, indiferent de situația ta financiară.

Obligația există pentru toate autovehiculele, iar polița se încheie pe o perioadă între 1 și 12 luni, la o societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Acte necesare pentru RCA

Pentru persoane fizice:

•  talonul (cartea de identitate a vehiculului)

•  cartea de identitate a proprietarului

Pentru persoane juridice:

•  talonul mașinii

•  certificatul de înregistrare al firmei

Dacă achiziționezi un autoturism second-hand, polița fostului proprietar nu este valabilă pentru tine. RCA trebuie emis pe numele tău și trebuie să conțină datele corecte ale mașinii.

Pentru a face RCA, trebuie să alegi un asigurator autorizat, să prezinți documentele necesare, să furnizezi datele vehiculului și alte tale, primești oferta și închei contractul pe câte luni vrei, în funcție de oferta care îți convinge.

Polița devine valabilă după emitere și trebuie să fie activă pe toată perioada în care mașina este înmatriculată.

Cât e amenda dacă nu ai RCA

În 2026, valoarea punctului de amendă este 202,5 lei. Odată cu 1 iulie 2026, când salariul minim este programat să crească la 4.325 de lei, punctul de amendă va ajunge la aproximativ 216 lei.

Dacă un șofer conduce fără asigurarea RCA valabilă, amenda poate varia între 1.000 și 2.000 de lei. Pe lângă amendă, autoritățile pot lua măsuri suplimentare, cum ar fi reținerea certificatului de înmatriculare al mașinii sau confiscarea plăcuțelor de înmatriculare.

