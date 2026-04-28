Poligonul a fost eliminat în 1995, când viitorii șoferi erau nevoiți să treacă inclusiv de traseul de noapte pentru a obține permisul.

Potrivit Poliției Rutiere, aproximativ 700 din cele 4.000 de accidente grave produse într-un an au loc din vina unor șoferi neexperimentați, până în 22 de ani.

Bărbat: „Atenția în primul rând, nu semnalizează, nu se uită, neacordare de prioritate."

În special în orașele aglomerate, începătorii dau teste zilnic, pentru care școala de șoferi poate că nu i-a pregătit suficient. Un exemplu este parcarea în spații înguste.

Corespondent PROTV: „Mai complicat cu parcarea în lateral?”

Bărbat: „Ooo, da, da. Nu e loc."

Femeie: „Nu suntem întotdeauna chiar foarte atenți dacă ne încadrăm special în spațiul care e destinat pentru o mașină."

Și totuși pe Bogdan l-am găsit într-un poligon auto. Va avea curând examenul pentru permis, iar aici exersează în liniște.

Bogdan, cursant: „Știu cât de importantă e pregătirea pt examen, așa că oricât aș lua în plus e clar pentru binele meu. Acum exersez cât de mult. Nu-s talentat la parcări, dar o să practic cât de mult și sper să-mi iasă."

Proba este introdusă din cauza numărului mare de accidente

Potrivit unui proiect de lege depus la Senat, proba din poligon ar putea fi iar obligatorie pentru obținerea carnetului de conducere. Ar urma să aibă loc înainte de cea din trafic și o să fie eliminatorie. Examinatorul va cere în poligon cel puțin 4 manevre - plecarea din rampă, deplasarea în marșarier, parcarea laterală și întoarcere în spațiu limitat.

Andrei Potra, specialist în conducere defensivă: „Faptul că îl ai ca probă diferită la examinare, produce o filtrare a conducătorilor auto nu pui oameni periculoși în trafic ca să-ți demonstreze, în condiții periculoase, că nu erau pregătiți pentru examen."

Inițiatorii cer această schimbare din cauza numărului mare de accidente grave, produse de șoferii începători. Totuși, ar trebui luate în calcul și alte soluții, susțin unii specialiști.

Alex Bențea, instructor auto: „Vorbind de țările din vestul Europei, permisul se poate obține de la vârsta de 16-17 ani, dar v-am zis, poate să conducă doar cu un adult vedem că aceste accidente în țările din vest sunt foarte puține."

Potrivit Direcției Generale de Permise de Conducere, în țară sunt un sfert de milion de șoferi care conduc de mai puțin de doi ani.