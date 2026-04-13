Astfel, peste jumătate (58,2%) dintre maşinile verificate în România prin rapoarte de istoric auto au înregistrat daune în trecut, iar 1,3% dintre acestea au suferit avarii grave, cu costuri de cel puţin 50% din valoarea de piaţă a vehiculului.

"O pondere semnificativă a maşinilor (58,2%) analizate în România prin intermediul rapoartelor de istoric auto au fost avariate în trecut. Daunele estetice minore nu afectează starea tehnică a maşinilor, dar pe drumurile româneşti întâlnim şi vehicule care au fost implicate în accidente grave în trecut. În unele cazuri, astfel de maşini sunt avariate într-o ţară, reparate ieftin şi apoi vândute în alta", susţin autorii cercetării.

Compania de date auto carVertical a realizat un studiu pentru a determina câte maşini verificate în România au fost grav avariate în trecut, inclusiv vehicule pe care asigurătorii le-au considerat pierderi economice totale.

Conform sursei citate, 1,3% din totalul maşinilor avariate care au fost verificate în România aveau daune în valoare de cel puţin 50% din valoarea de piaţă a vehiculului.

"Asta înseamnă că daunele de acest tip suferite de modele din clasa economică (Dacia, Renault, Peugeot, etc) se pot ridica la câteva mii de euro, în timp ce reparaţiile pentru mărcile premium precum BMW sau Mercedes-Benz pot ajunge cu uşurinţă la zeci de mii de euro", arată analiza.

În acelaşi timp, 91,7% dintre maşinile avariate care au fost verificate în România au avut daune de sub 20% din valoarea lor. Prin urmare, vasta majoritate a înregistrărilor de daune au fost pentru cazuri relativ minore. Chiar şi aşa există riscul de a da peste vehicule grav avariate pe piaţa second-hand.

În multe cazuri, repararea maşinilor grav avariate este nejustificată din punct de vedere economic. Acest lucru încurajează vânzătorii necinstiţi să efectueze reparaţii ieftine, folosind piese de calitate inferioară şi să ascundă adevăratul istoric al vehiculului de cumpărători.

"După un accident, asigurătorii le oferă deseori proprietarilor posibilitatea să aleagă între repararea maşinii sau acceptarea despăgubirilor. Unii vânzători profită de această oportunitate acceptând despăgubirile şi păstrând maşina pe care ulterior o repara cât mai ieftin posibil pentru a o vinde rapid.", a afirmat Matas Buzelis, expert auto din cadrul carVertical, citat în comunicat.

În România, un vehicul este declarat oficial pierdere totală atunci când costul estimat al reparaţiei depăşeşte valoarea de piaţă a vehiculului la momentul accidentului. Această definiţie este clar stabilită în legislaţia naţională şi nu se bazează pe praguri procentuale fixe.

Comercianţii de vehicule cumpără uneori maşini grav avariate la licitaţii, le repară ieftin şi le exportă în alte ţări unde istoricul lor de accidente este mai greu de urmărit, mai arată studiul.

"În ultima vreme, observăm o afluenţă de anunţuri de vânzare pentru maşini importate din Statele Unite, care inundă piaţa europeană. Pentru un cumpărător neavizat, aceste maşini pot fi foarte atractive: modele relativ noi, cu rulaj redus, la preţuri competitive. Dar, în realitate, cei care câştigă sunt, de fapt, doar comercianţii netransparenţi. În proporţie de aproape 100%, aceste maşini au suferit daune majore, rezultate din incendii, inundaţii sau accidente grave, care au făcut ca valoarea lor economică să tindă spre zero. Sunt cumpărate la licitaţii, importate, reparate şi propuse la vânzare în Europa, fără detalii despre istoricul lor", a declarat Răzvan Moldovan, Manager la Plus Autotrade.

Pe de altă parte, Matas Buzelis susţine că "declararea unei maşini ca daună totală nu este doar o decizie economică, ci şi una legată de siguranţă".

Astfel, dacă nu verifică istoricul maşinilor rulate, cumpărătorii riscă să achiziţioneze vehicule care nu sunt considerate apte de circulaţie.

"Observăm de asemenea că numărul dealerilor care verifică istoricul maşinilor este în creştere, acest lucru fiind datorat în parte şi dorinţei de a se proteja de vehicule care au suferit avarii grave", a afirmat Buzelis.

La rândul său, Paul Zarzara, Vicepreşedinte Asirom, a afirmat că este nevoie de o mai mare transparenţă şi de instrumente avansate care să permită analiza completă a istoricului autovehiculelor.

"În calitate de asigurător, ne bazăm pe date istorice pentru evaluarea corectă a riscurilor şi pentru instrumentarea rapidă a daunelor. În acelaşi timp, este nevoie de o mai mare transparenţă şi de instrumente avansate care să permită analiza completă a istoricului autovehiculelor. Acestea sunt esenţiale pentru a preveni fraudele, pentru a creşte acurateţea valorilor de despăgubire şi pentru a accelera gradul de automatizare în gestionarea dosarelor de daună. Siguranţa în trafic este o prioritate zero. Susţinem toate iniţiativele şi proiectele care contribuie la creşterea siguranţei rutiere pe drumurile din România", a afirmat Paul Zarzara, Vicepreşedinte Asirom.

Comerţul transfrontalier cu maşini care au fost declarate daună totală funcţionează astăzi într-o zonă gri din punct de vedere al reglementărilor, precizează autorii studiului.

Potrivit sursei citate, fluxul este de obicei dinspre Vest spre ţările din Europa de Est, unde costul reparaţiilor este mai mic.

"Această practică este unul dintre motivele pentru care multe vehicule care ar trebui clasificate drept vehicule scoase din uz (VLU) contribuie în schimb la cele 3,5 milioane de maşini care "dispar" anual din evidenţele UE. Unele dintre aceste maşini continuă să fie folosite în alte ţări, în timp ce altele sunt dezmembrate ilegal, piesele lor de calitate îndoielnică fiind folosite pentru a scădea costul de reparaţie a altor maşini", se mai arată în document.

Cadrul actual este fragmentat pentru că avem de-a face cu norme naţionale diferite privind radierea auto şi testarea maşinilor pentru a vedea dacă sunt apte de a fi conduse pe drumurile publice. Această realitate permite maşinilor care ar trebui să fie casate să fie comercializate ca vehicule rulate obişnuite. Pentru a elimina această lacună, noile reglementări ale UE vor conecta sistemele naţionale de înmatriculare a vehiculelor pentru o mai bună trasabilitate.

Ponderea vehiculelor grav avariate variază în Europa. Ţările cu cele mai mari proporţii de maşini care au suferit avarii în valoare de peste jumătate din valoarea lor de piaţă sunt Italia (7,8%), Germania (7,7%), Suedia (5,8%) şi Spania (4,5%).

Totodată, Germania a înregistrat şi cea mai mică pondere de maşini cu daune minore (de până la 20% din valoarea vehiculului) dintre toate ţările analizate - doar 68%. Acest segment de daune a ajuns la 77,2% în Italia, 80% în Suedia şi 83,2% în Spania.

"Întrucât ţările menţionate se numără printre cei mai mari exportatori de vehicule din Europa, cumpărătorii ar trebui să fie deosebit de precauţi atunci când aleg o maşină second-hand. În ciuda convingerii din rândul şoferilor că vehiculele importate din Germania sau Europa de Vest sunt mai bine întreţinute, statisticile privind daunele sugerează că încrederea oarbă în această reputaţie poate fi riscantă", susţin autorii cercetării.

Întrucât acelaşi vehicul se poate să fi fost folosit în mai multe ţări şi deţinut de mai mulţi şoferi, cumpărătorii nu ar trebui să se grăbească când vor să achiziţioneze o maşină rulată.

Potrivit specialiştilor, dacă un client este interesat de o maşină anume, primul pas trebuie să fie "verificarea istoricului acesteia" pentru a vedea dacă a suferit daune majore în trecut. Astfel, dacă raportul nu prezintă înregistrări cu daune grave, se poate inspecta vehiculul personal şi este indicat să fie dus la un service autorizat pentru a fi verificat.

"Nu există un sistem european unificat care să permită urmărirea istoricului vehiculelor peste graniţe."

Un raport de istoric rezolvă această problemă, permiţând cumpărătorilor să verifice istoricul maşinilor din momentul în care au fost fabricate şi până în prezent, ca să evite surprizele neplăcute. "Totuşi, chiar dacă istoricul nu prezintă probleme, îi sfătuim întotdeauna pe cumpărători să efectueze un test drive şi să inspecteze maşina la un service profesionist înainte de a semna contractul de vânzare-cumpărare", a adăugat Buzelis.

Studiul se bazează pe date din rapoartele carVertical de istoric al vehiculelor achiziţionate de utilizatori între 1 iulie 2024 şi 6 noiembrie 2025. Înregistrările daunelor au fost clasificate în funcţie de valoare.

Vehiculele cu avarii în valoare de 50% sau mai mult din valoarea lor de piaţă au fost clasificate drept grav avariate.