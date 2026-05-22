„În momentul acestui atac barbar, 86 de tineri cu vârste între 14 şi 18 ani se aflau în clădirile internatului, care s-a prăbuşit", a declarat Ministerul rus de Externe într-un comunicat care nu a oferit detalii despre identitatea victimelor şi a precizat că operaţiunile de salvare continuă.

Conform Moscovei, atacul ucrainean s-a produs noaptea, când patru drone au lovit clădirea aparţinând Universităţii Pedagogice de Stat din Lugansk, situată în Starobelsk, un oraş de aproximativ 16.000 de locuitori aflat pe teritoriul ocupat de Rusia.

„Nicio persoană prezentă în clădire nu participa şi nu putea participa la lupte şi nu există nicio facilitate militară în apropiere.”, a afirmat ministerul rus, denunţând un „atac ţintit împotriva populaţiei civile".

Comunicatul denunţă ajutorul occidentalilor care „oferă informaţii forţelor armate ucrainene şi îi ajută să îşi ţintească loviturile".

Guvernatorul regiunii Lugansk, Leonid Pasecinik, instalat de Moscova, publicase anterior pe reţelele sociale fotografii cu clădiri grav avariate, una în flăcări, parţial prăbuşită, şi o alta cu pereţii carbonizaţi şi ferestrele sparte.

„Este o crimă monstruoasă (...) a regimului de la Kiev", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în timpul unei conferinţe de presă la care a participat AFP.

„Cei care sunt responsabili trebuie să fie pedepsiţi", a adăugat el.

Rusia a convocat o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU, programată vineri la ora 20:00 GMT.

Ucraina, care vizează în mod regulat Rusia şi teritoriile ocupate ca represalii pentru bombardamentele zilnice la care este supusă de la începutul ofensivei ruse în februarie 2022, nu a făcut deocamdată comentarii pe subiect.