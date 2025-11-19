„Taxa Temu” intră în vigoare cu întârziere. Se aplică la coletele extracomunitare sub 150 de euro

Stiri actuale
19-11-2025 | 08:57
×
Codul embed a fost copiat

Proiectul de lege care mărește impozitele pe locuințe și mașini de anul viitor, dar aduce și creșteri de taxe pentru investitori, a fost validat în Parlament.

autor
Laura Culiță,  Teodora Suciu

Noua versiune va merge la președintele țării pentru promulgare. Are anumite modificări față de varianta pentru care guvernul și-a asumat răspunderea.

Testarea cu detectorul de minciuni a angajaților ANAF a fost scoasă din lege, iar taxarea coletelor din afara Uniunii Europene, amânată.

Față de varianta pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în septembrie, parlamentarii au decis să elimine testele cu poligraful - detectorul de minciuni - pentru angajații ANAF, ai Oficiului pentru Jocuri de Noroc și din Vămi – prevederi declarate ca fiind neconstituționale de judecătorii CCR.

Iar taxa de 25 de lei, sau 5 euro, pentru coletele sub 150 de euro venite din China, Turcia sau din alt stat din afara Uniunii Europene a fost amânată - va intra în vigoare de la 1 ianuarie, anul viitor, deși ar fi trebuit să se aplice deja.

Citește și
colete
Italia va taxa coletele ieftine din afara UE. „Un pas important spre limitarea fenomenului ultra-fast fashion”

Rămân neschimbate celelalte măsuri pe care Guvernul se bazează pentru a reduce deficitul bugetar. Vorbim întâi de creșterea impozitelor pe proprietăţi - case, mașini și terenuri.

La locuințe, majorarea ar fi de 70%, au calculat primarii din Asociația Municipiilor.

Asta înseamnă că, dacă anul acesta am plătit un impozit la casă de 100 de lei, la anul vom da în plus 70 de lei.

Iar la mașini, pentru cele poluatoare, taxele se măresc considerabil. Impozitul va fi dublu pentru o mașină cu motor mic, dar normă de poluare Euro 4.

Sunt majorate totodată taxele din mediul de afaceri. Dividendele și câștigurile din investiții și criptomonede vor fi impozitate cu 16%, față de 10 în prezent.

Unii parlamentari au criticat măsurile.

Petrișor Peiu, senator AUR: Nu este normal să creşteţi impozitul pe dividende, să suprareglementati...”

Daniel Paul Gheorghe, senator neafiliat:Am vorbit cu foarte mulţi antreprenori, nu mai suporta taxe și impozite mărite”

Se schimbă regulile și pentru antreprenori. Capitalul minim va fi de 500 de lei la înființarea unui SRL și vor trebui să aibă cont bancar. Multinaționalele scapă de un impozit pe cifra de afaceri.

Adrian Câciu, deputat PSD: Această lege nu mai permite externalizarea veniturilor de la multinaţionale

Pe de altă parte, cei care obțin venituri din închirierea locuințelor personale pe termen scurt vor fi nevoiți să aibă casă de marcat și să emită bonuri fiscale.

Sursa: Pro TV

Etichete: uniunea europeana, colete, taxe si impozite, temu,

Dată publicare: 19-11-2025 08:47

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
Citește și...
Coletele din afara UE ar putea fi taxate și dacă au o valoare sub 150 de euro. România pregătește o taxă suplimentară
Stiri actuale
Coletele din afara UE ar putea fi taxate și dacă au o valoare sub 150 de euro. România pregătește o taxă suplimentară

Cumpărăturile online de pe platformele Shein sau Temu ar putea deveni mai scumpe. Miniștrii de finanțe din statele membre au decis ca taxa vamală să fie plătită de la primul euro pentru toate coletele din afara Uniunii Europene.

Italia va taxa coletele ieftine din afara UE. „Un pas important spre limitarea fenomenului ultra-fast fashion”
Stiri externe
Italia va taxa coletele ieftine din afara UE. „Un pas important spre limitarea fenomenului ultra-fast fashion”

Guvernul italian pregătește introducerea unei taxe pe coletele poștale cu valoare redusă provenite din afara Uniunii Europene, în special din China.

Victimele violenței domestice nu vor mai plăti taxa de timbru pentru divorț și partaj. Legea, adoptată de Camera Deputaților
Stiri actuale
Victimele violenței domestice nu vor mai plăti taxa de timbru pentru divorț și partaj. Legea, adoptată de Camera Deputaților

Victimele violenței domestice nu vor mai plăti taxa judiciară de timbru pentru cererile de divorţ şi partaj, potrivit unui proiect de lege adoptat de camera Deputaților, miercuri,

Concesia făcută de chinezi după ce Trump s-a întâlnit cu Xi Jinping. Reacția piețelor după „pauza” din război taxelor vamale
Stiri externe
Concesia făcută de chinezi după ce Trump s-a întâlnit cu Xi Jinping. Reacția piețelor după „pauza” din război taxelor vamale

China va suspenda pentru un an taxele vamale suplimentare de 24% aplicate produselor americane, dar va menține o taxă de 10%, a anunțat Beijingul, în urma întâlnirii dintre Xi Jinping și american Donald Trump.

 

Cât va achita în plus la factură un român care consumă 200 de kilowați-oră pe lună, după scumpirea de la 1 noiembrie
Stiri actuale
Cât va achita în plus la factură un român care consumă 200 de kilowați-oră pe lună, după scumpirea de la 1 noiembrie

De astăzi încolo vom plăti ceva mai mult pentru energie, după ce taxa de cogenerare, introdusă inițial pentru a sprijini construcția de centrale eficiente, a fost din nou majorată cu 62%.

Recomandări
O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc. Patru avioane de luptă au fost ridicate în aer. Anunțul MApN
Stiri actuale
O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc. Patru avioane de luptă au fost ridicate în aer. Anunțul MApN

MApN a anunțat, miercuri, că o dronă a pătruns în spațiul aerian național. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane și două F-16 ale Forţelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol.  

Negocieri contracronometru pentru pensiile speciale. „Oferta” coaliției pentru magistrați
Stiri actuale
Negocieri contracronometru pentru pensiile speciale. „Oferta” coaliției pentru magistrați

După ce negocierile cu magistrații au eșuat, coaliția de guvernare este gata să adopte proiectul pentru pensiile judecătorilor și procurorilor în forma pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament.

Operațiunea Z - Poliţia şi DIICOT fac peste 200 de percheziţii în toată țara. Opt mașini de lux, confiscate la Iași | VIDEO
Stiri actuale
Operațiunea Z - Poliţia şi DIICOT fac peste 200 de percheziţii în toată țara. Opt mașini de lux, confiscate la Iași | VIDEO

Poliţia Română şi DIICOT fac, miercuri, 216 percheziţii în întreaga ţară, în cadrul operaţiunii „Ziua Z”, fiind vizate grupări de criminalitate organizată. 250 de persoane sunt căutate pentru a fi duse la audieri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 18 Noiembrie 2025

49:26

Alt Text!
La Măruță
18 Noiembrie 2025

01:31:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Noiembrie 2025

01:45:31

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28