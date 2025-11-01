Cât va achita în plus la factură un român care consumă 200 de kilowați-oră pe lună, după scumpirea de la 1 noiembrie

01-11-2025 | 19:26
De astăzi încolo vom plăti ceva mai mult pentru energie, după ce taxa de cogenerare, introdusă inițial pentru a sprijini construcția de centrale eficiente, a fost din nou majorată cu 62%.

Delia Bîrla

Se scumpeşte şi căldura. Taxa pe valoare adăugată pentru energia termică a urcat de la 5 la 11%.

Corespondent PROTV: Taxa de cogenerare a crescut cu 62% față de anul trecut și a ajuns la 0,0136 lei pe kilowatt-oră. Această majorare va duce la o scumpire de aproximativ 0,5% a energiei electrice. De pildă, la o factură de 100 de kilowați vom achita în plus doar 50 de bani pe lună, iar la un consum de 200 de kilowați, aproape un leu. Și căldura va fi mai scumpă după ce TVA-ul pentru energia termică a fost majorat de la 5 la 11 procente. Față de anul trecut, costurile cresc în medie, cu 24 de lei pentru o garsonieră și cu aproximativ 54 de lei pentru un apartament cu patru camere. TVA pentru energia termică va crește din nou pe 31 martie, la 19%”.

Din 2011, când a apărut cea mai mare creștere înregistrată de taxa de cogenerare, a fost în 2022.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă: „Scopul acestei taxe era ca practic consumatorii energiei electrice să contribuie la constituirea unui fond, din banii acestui fond să se construiască centrale de cogenerare cu randamente foarte mari. Adică acele centrale ar fi trebuit să consume de două ori mai puțină energie. Asta însemnând costuri mult mai mici, ar fi putut determina prețuri mai mici atât la energia termică cât și la energie electrică. Din păcate, nu avem acele centrale pe care ni le-am dorit, deoarece banii din aceste taxe au fost folosite pentru subvenția din alte localități”.

Mai exact, după 14 ani, în fondul de cogenerare s-au adunat peste 13 miliarde de lei. Potrivit președintelui Asociației Energia Inteligentă, banii au fost folosiți aproape exclusiv pentru subvenționarea producției de energie termică în 15 orașe din țară şi nu pentru investițiile promise inițial.

Sursa: Pro TV

