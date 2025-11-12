Italia va taxa coletele ieftine din afara UE. „Un pas important spre limitarea fenomenului ultra-fast fashion”

Guvernul italian pregătește introducerea unei taxe pe coletele poștale cu valoare redusă provenite din afara Uniunii Europene, în special din China.

Măsura face parte dintr-un plan de protejare a industriei modei de importurile ieftine ale platformelor online precum Shein și Temu, au declarat oficiali de rang înalt citați de Reuters, preluat de News.ro.

„Măsurile noastre vor intra în vigoare până la sfârşitul acestui an”, a anunţat ministrul Industriei, Adolfo Urso, precizând că taxa va viza trimiterile cu o valoare sub 150 de euro.

Iniţiativa este în linie cu o propunere discutată la nivelul Uniunii Europene, care prevede aplicarea unei taxe similare pentru toate statele membre. Ministrul economiei, Giancarlo Giorgetti, a cerut ca această taxă europeană să fie implementată mai devreme – în 2026, şi nu în 2028, cum este prevăzut în prezent.

„Avem nevoie de reguli europene ferme şi rapide pentru a opri agresiunea non-europeană care ne invadează piaţa cu produse ieftine şi nereglementate”, a spus Giorgetti într-o declaraţie.

Majoritatea coletelor provin din China

Potrivit datelor Comisiei Europene, autorităţile vamale din UE au procesat în 2024 aproximativ 4,6 miliarde de colete de mică valoare cumpărate online, dintre care 91% proveneau din China, dublu faţă de 2023.

Măsura Italiei urmează să fie inclusă ca amendament la bugetul pe anul viitor, în următoarele săptămâni. Federaţia italiană a modei, Federazione Moda Italia–Confcommercio, a salutat decizia, considerând-o „un pas important spre limitarea fenomenului ultra-fast fashion”.

„Apreciem intenţia guvernului de a aborda, prin această lege bugetară, impactul economic şi ecologic generat de moda ultra-rapidă, care drenează resurse importante din economia şi bugetul statului”, a transmis federaţia într-un comunicat.

Sursa: News.ro

Un băiat de 13 ani din Noua Zeelandă a fost supus unei operații prin care i s-a îndepărtat o parte din intestin, după ce a înghițit peste 100 de magneți, care ar fi fost cumpărați de pe Temu, scrie New York Post.

ANAF ar urma să înregistreze o creștere exponențială a colectărilor dacă Temu și Shein introduc în România plata ramburs cu numerar la momentul livrării, a declarat șeful serviciului Antifraudă al Fiscului, Cosmin Neculiță.

 

Un cetățean din Roma s-a trezit cu o amendă usturătoare după ce a comandat pe platforma chineză Temu câteva articole de zi cu zi.

După mai mult de trei ore de discuții, ședința de la Palatul Cotroceni s-a încheiat. La întâlnire au participat președintele Nicușor Dan, liderii Coaliției și reprezentanții magistraților.

Campania retrospectivă „30 de ani în 30 de știri” ajunge astăzi în anul care a pus temelia viitorului României: 2007. Intrăm oficial în Europa, iar visul de mai bine prinde contur.

Acțiunile ostile ale Rusiei sunt principala amenințare la adresa securității naționale, conform noii strategii de apărare a țării, prezentată miercuri de președintele Nicușor Dan.

