„O urgenţă absolută”. Turiști cu un bebeluș de trei luni, salvați după ce s-au rătăcit pe un drum izolat de munte din Brașov

Stiri actuale
22-11-2025 | 18:57
turisti rataciti
FOTO: Facebook / Jandarmeria Română

Un grup de turişti, cu patru adulţi şi un bebeluş de trei luni, s-au rătăcit pe un drum izolat din satul Fundăţica, judeţul Braşov, ei fiind salvaţi de jandarmii montani, a informat sâmbătă Jandarmeria Română.

autor
Mihaela Ivăncică

"Un apel la 112, primit ieri după-amiază, a pus în alertă jandarmii montani din Braşov. Un grup format din patru adulţi şi un bebeluş de 3 luni s-a rătăcit pe un drum izolat din Fundăţica. Deviaţi de la drumul principal de o aplicaţie de trafic, turiştii au ajuns pe un drum greu practicabil, unde autoturismul a rămas împotmolit în noroi, fără a-l mai putea mişca de acolo. Prezenţa bebeluşului, lipsa semnalului telefonic şi apropierea întunericului au făcut ca intervenţia să devină o urgenţă absolută. Jandarmii au plecat imediat în căutarea lor, iar în aproximativ 50 de minute, folosind coordonatele GPS şi informaţiile primite de la apropiaţi, au reuşit să găsească grupul. Turiştii erau panicaţi, dar teferi", precizează Jandarmeria Română, într-o postare pe Facebook.

Însoţiţi de jandarmi, turiştii au mers aproape trei km până la autospecială, care i-a transportat în siguranţă la pensiunea la care erau cazaţi.

"Pentru colegul nostru, Vlad Chirciu, misiunea a avut o puternică încărcătură emoţională. El l-a ţinut în braţe pe bebeluş pe tot traseul, iar liniştea micuţului arată că s-a simţit în siguranţă alături de salvatorul său", mai spun jandarmii, care au postat pe Facebook şi un filmuleţ cu imagini de la această misiune. 

Citește și
Masina
Unde a ajuns o familie din Covasna care se întorcea cu mașina de la biserică, ghidată de GPS
România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii

Sursa: Agerpres

Etichete: turisti, brasov, jandarmi, rataciti,

Dată publicare: 22-11-2025 18:57

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Un adolescent de 17 ani, rătăcit pe traseul spre Vârful Omu, a fost găsit rănit după ce a căzut. Are traumatism la coloană
Stiri actuale
Un adolescent de 17 ani, rătăcit pe traseul spre Vârful Omu, a fost găsit rănit după ce a căzut. Are traumatism la coloană

Un adolescent de 17 ani, aflat cu familia în Bucegi, s-a rătăcit, joi după-amiază, iar autorităţile au intervenit pentru căutarea lui, inclusiv cu un elicopter.

Unde a ajuns o familie din Covasna care se întorcea cu mașina de la biserică, ghidată de GPS
Stiri actuale
Unde a ajuns o familie din Covasna care se întorcea cu mașina de la biserică, ghidată de GPS

Cinci copii şi părinţii lor s-au rătăcit pe un drum forestier din comuna Bisoca, după ce tatăl, care se afla la volan, ar fi urmat indicaţiile unei aplicaţii de navigaţie.

Ce spune bărbatul împușcat în abdomen când mergea cu bicicleta pe un drum național, în Botoșani. Ar fi fost un glonț rătăcit
Stiri actuale
Ce spune bărbatul împușcat în abdomen când mergea cu bicicleta pe un drum național, în Botoșani. Ar fi fost un glonț rătăcit

Polițiștii din Botoșani fac verificări după o întâmplare șocantă. Un bărbat ar fi fost lovit de un glonț în timp ce trecea cu bicicleta pe un drum național, în apropierea unui poligon de tragere privat. Omul a ajuns la spital.  

Unsprezece persoane, între care şapte copii, au fost găsiți de Salvamont Maramureș, după ce s-au rătăcit în Munţii Rodnei
Stiri actuale
Unsprezece persoane, între care şapte copii, au fost găsiți de Salvamont Maramureș, după ce s-au rătăcit în Munţii Rodnei

Salvamontiştii din Maramureş au reușit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, să salveze un grup de turişti format din unsprezece persoane, între care şapte copii, care se rătăcise în Munţii Rodnei. 

Un pilot britanic a fost suspendat după ce ar fi umblat dezbrăcat și băut printr-un hotel de lux
Stiri Diverse
Un pilot britanic a fost suspendat după ce ar fi umblat dezbrăcat și băut printr-un hotel de lux

Un pilot al companiei aeriene britanice EasyJet a fost suspendat și este anchetat, după ce ar fi rătăcit dezbrăcat printr-un hotel de lux, după ce ar fi băut toată noaptea.

Recomandări
Nou atac rusesc lângă granița cu România. Armata a ridicat de la sol două aeronave. Traficul la PTF Isaccea, oprit temporar
Stiri actuale
Nou atac rusesc lângă granița cu România. Armata a ridicat de la sol două aeronave. Traficul la PTF Isaccea, oprit temporar

Rușii au atacat din nou, la granița cu România, în punctul de trecere al frontierei de la Orlovka, pe malul ucrainean al Dunării.

A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă
Alegeri locale 2025
A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

Campania pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie a început sâmbătă la 0:00 și se încheie pe 6 decembrie la 7:00. AEP cere o campanie corectă și transparentă.

România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii
Stiri Economice
România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii

România negociază în această perioadă sumele pe care le va primi din viitorul buget al Uniunii Europene pentru următorii șase ani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 22 Noiembrie 2025

02:16:42

Alt Text!
I like IT
Ediția 28 - 2025

21:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E28

21:09

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 21 Noiembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28