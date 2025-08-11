Un pilot britanic a fost suspendat după ce ar fi umblat dezbrăcat și băut printr-un hotel de lux

Un pilot al companiei aeriene britanice EasyJet a fost suspendat și este anchetat, după ce ar fi rătăcit dezbrăcat printr-un hotel de lux, după ce ar fi băut toată noaptea.

Pilotul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a fost văzut fără niciun articol vestimentar în recepția unui hotel de cinci stele de pe insula stațiune din Atlantic, Capul Verde, potrivit The Guardian.

Potrivit publicației The Sun, care a relatat prima dată povestea, căpitanul consumase băuturi la barul hotelului Meliá Dunas Beach Resort and Spa. Martorii citați au spus că l-au văzut „bântuind” prin hotel într-o stare de ebrietate.

La ora 2:30 dimineața, pilotul și-ar fi dat jos toate hainele și a pășit în zona recepției, după care s-a îndreptat spre sala de sport și spa. Bărbatul urma să piloteze un zbor cu pasageri de la Capul Verde către Gatwick miercurea trecută. După incidentul de la hotel, compania aeriană l-a suspendat și a chemat un pilot înlocuitor.

O sursă din cadrul EasyJet a declarat pentru The Sun: „Oricine ar fi văzut pilotul umblând gol în zorii zilei înainte de un zbor nu s-ar fi gândit niciodată să se urce într-un avion cu el la manșă.”

Un purtător de cuvânt EasyJet a spus: „De îndată ce am fost informați, pilotul a fost imediat suspendat de la atribuții, conform procedurilor noastre, în așteptarea anchetei. Siguranța pasagerilor și a echipajului este cea mai mare prioritate pentru EasyJet.”

Zborurile EasyJet de la Gatwick către Capul Verde sunt cele mai lungi din Anglia, iar durata călătoriei este de aproximativ șase ore.

