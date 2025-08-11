Un pilot britanic a fost suspendat după ce ar fi umblat dezbrăcat și băut printr-un hotel de lux

11-08-2025 | 21:03
Un pilot al companiei aeriene britanice EasyJet a fost suspendat și este anchetat, după ce ar fi rătăcit dezbrăcat printr-un hotel de lux, după ce ar fi băut toată noaptea.

Pilotul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a fost văzut fără niciun articol vestimentar în recepția unui hotel de cinci stele de pe insula stațiune din Atlantic, Capul Verde, potrivit The Guardian.

Potrivit publicației The Sun, care a relatat prima dată povestea, căpitanul consumase băuturi la barul hotelului Meliá Dunas Beach Resort and Spa. Martorii citați au spus că l-au văzut „bântuind” prin hotel într-o stare de ebrietate.

La ora 2:30 dimineața, pilotul și-ar fi dat jos toate hainele și a pășit în zona recepției, după care s-a îndreptat spre sala de sport și spa. Bărbatul urma să piloteze un zbor cu pasageri de la Capul Verde către Gatwick miercurea trecută. După incidentul de la hotel, compania aeriană l-a suspendat și a chemat un pilot înlocuitor.

O sursă din cadrul EasyJet a declarat pentru The Sun: „Oricine ar fi văzut pilotul umblând gol în zorii zilei înainte de un zbor nu s-ar fi gândit niciodată să se urce într-un avion cu el la manșă.”

Un purtător de cuvânt EasyJet a spus: „De îndată ce am fost informați, pilotul a fost imediat suspendat de la atribuții, conform procedurilor noastre, în așteptarea anchetei. Siguranța pasagerilor și a echipajului este cea mai mare prioritate pentru EasyJet.”

Zborurile EasyJet de la Gatwick către Capul Verde sunt cele mai lungi din Anglia, iar durata călătoriei este de aproximativ șase ore.

Sursa: The Guardian

