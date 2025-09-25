Ce spune bărbatul împușcat în abdomen când mergea cu bicicleta pe un drum național, în Botoșani. Ar fi fost un glonț rătăcit

Polițiștii din Botoșani fac verificări după o întâmplare șocantă. Un bărbat ar fi fost lovit de un glonț în timp ce trecea cu bicicleta pe un drum național, în apropierea unui poligon de tragere privat. Omul a ajuns la spital.

Totul s-a petrecut în urmă cu două zile. Bărbatul rănit are 53 de ani și a povestit că mergea cu bicicleta pe DN 29C, în orașul Bucecea. Era în apropiere de un poligon de tragere privat, când a simțit o durere puternică în zona abdomenului.

Victimă: ”Mă duceam să îmi plătesc facturile, am primit o lovitură puternică în zona ficatului, am făcut 4 metri pe bicicletă și am căzut jos. Bănuiesc că ar fi un glonț rătăcit de pe poligon, am simțit o durere și o arsură și lovitură dură”.

Bărbatul a anunțat poliția și apoi s-a dus la spital. Medicii l-au îngrijit și, după câteva ore, l-au externat la cerere.

Camelia Caliniuc, asistent UPU, Spitalul Mavromati Botoșani: ”A prezentat o plagă împușcată, accidental. A fost consultat, monitorizat, investigat și a primit îngrijirile necesare în UPU. A plecat acasă pe propria răspundere. A fost o plagă împușcată, cu echimoză”.

Între timp, agenții au verificat zona și au găsit glonțul. Potrivit unor surse din rândul poliției, cineva din interiorul poligonului ar fi tras fără să respecte regulamentul. Acum, cartușul va fi expertizat, pentru a se stabili arma din care provine.

Delia Nenișcu, purtător de cuvânt IPJ Botoșani: ”Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase au demarat cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și uz de armă fără drept”.

Administratorul poligonului: ”Sunt 99% sigur că poligonul este sigur”

Activitatea poligonului a fost suspendată până la lămurirea condițiilor în care s-a produs incidentul. În plus, a fost ridicată și autorizația de funcționare.

”Vasile Palaghia, administratorul poligonului: Eu nu neg și nici nu fug de responsabilități, sunt 99% sigur că poligonul este sigur.

Reporter: În ziua în care a fost acel incident, aveați mulți oameni în poligon?

Vasile Palaghia: Nu, 3-4 oameni.

Reporter: Ce calibru avea arma?

Vasile Palaghia: 9 mm”.

În ultimii ani s-au înregistrat mai multe cazuri în care gloanțe rătăcite, trase în poligoane, au ajuns în afara zonei de protecție.

