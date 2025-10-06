Unde a ajuns o familie din Covasna care a se întorcea cu mașina de la biserică, ghidată de GPS

Cinci copii şi părinţii lor s-au rătăcit pe un drum forestier din comuna Bisoca, după ce tatăl, care se afla la volan, ar fi urmat indicaţiile unei aplicaţii de navigaţie.

Potrivit Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (IJJ) Buzău, duminică, jandarmii montani, împreună cu cei din cadrul Detaşamentului 1 Mobil, au intervenit în sprijinul unei familii aflate în dificultate în zona comunei Bisoca.

"Apelul la numărul unic de urgenţă 112 a fost făcut de un bărbat din judeţul Covasna, care a semnalat faptul că, în timp ce se întorcea împreună cu familia de la o biserică din zona Bisoca, au urmat indicaţiile unei aplicaţii de navigaţie şi au ajuns pe un drum forestier greu accesibil. Din cauza ploilor din ultimele zile, drumul s-a deteriorat, iar autoturismul a rămas blocat", a transmis IJJ Buzău.

La scurt timp după primirea apelului de urgenţă, echipajele de jandarmi au ajuns la locul indicat şi au reuşit să dirijeze autovehiculul spre drumul principal.

"În sprijinul familiei formate din soţ, soţie, bunică şi cinci copii cu vârste cuprinse între 4 şi 12 ani s-au deplasat cinci jandarmi, cu două autospeciale, care au reuşit să scoată autoturismul şi să asigure transportul persoanelor până la drumul principal. Din fericire, membrii familiei nu au avut nevoie de îngrijiri medicale", informează sursa citată.

Pentru a evita situaţii similare, jandarmii recomandă celor care doresc să se deplaseze pe trasee montane să verifice prognoza meteo, să poarte echipament corespunzător şi să se informeze despre starea traseului.

