Vineri a fost „Ziua Internațională a Bărbatului”. Deși în România ambele date sunt recunoscute oficial, prea puțini domni știu că au, la rândul lor, un motiv de sărbătoare în calendar.

La frizerie, urarea «Să vă fie de bine!» a fost înlocuită cu alta. Doar că, de data aceasta, vine la pachet și cu o mică lămurire.

Beniamin Rafailă, proprietar frizerie: „Atâta timp cât noi nu sărbătorim această zi, clar că nu va fi cunoscută. Ar trebui să ne punem și noi pe primul loc, măcar o zi pe an, un tuns, să ieșim la o bere.”

În Timișoara, domnii au avut un singur loc unde au primit cadou: Muzeul Național al Banatului, care le-a oferit intrarea gratuită.

Alina Lelescu, social media manager muzeu: „Ne-am gândit să le facem surpriza asta. De 1 martie, de 8 martie au ele întâietate și azi i-am răsfățat pe bărbați.”

Reporter: „Astăzi veți face o urare cuiva?”

Bărbați: „Da, ne facem unul altuia.”

Tânără: „Sincer, eu am crezut că ziua bărbatului e în mai, nu era chestia că e în 9 mai? Am trăit în minciună, îmi cer scuze.”

Reporter: „Le-ai făcut vreun cadou?”

Tânără: „N-am avut ocazia! Mă voi revanșa.”

Reporter: „O floare, ceva?”

Tânără: „Cred că o bere ar fi mai potrivită!”

În spațiul public circulă mai multe date pentru ziua bărbatului: unii o știu pe 9 martie, alții pe 9 mai, iar peste Prut a rămas o altă zi în tradiție.

Tânăr: „Se obișnuiește ca ziua bărbatului să fie pe 23 februarie. Atunci era ziua în care se sărbătoreau toți bărbații care au făcut serviciul militar.”

Ziua Internațională a Bărbaților este marcată însă oficial, la nivel mondial, pe 19 noiembrie, pentru a evidenția valoarea pozitivă pe care bărbații o aduc lumii, familiilor și comunităților.

Totuși, deși și în România Ziua Internațională a Bărbatului este trecută în lege, faptul că aproape nimeni nu o știe arată că domnii nu prea își numără zilele din calendar sau că încă mai au nevoie de puțină promovare.

Adrian Pășcuță, sociolog: „Faptul că există în legislație o zi a bărbatului, dar nu există nicio sărbătoare în conștiința colectivă, ne arată că nu e suficientă o simplă prevedere legislativă. În cultura noastră, bărbații sunt apreciați doar dacă produc ceva util pentru ceilalți și mai puțin pentru ceea ce sunt ei, ce simt ei.”

Ziua Internațională a Bărbatului este marcată în peste 80 de țări, printre care Statele Unite, Marea Britanie, Australia, Canada sau India.