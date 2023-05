Zahărul de ștevie. Care sunt beneficiile acestui tip de zahăr și de ce îl recomandă nutriționiștii

De asemenea, acest îndulcitor natural conține puțini sau deloc carbohidrați și nu crește rapid nivelul zahărului din sânge. Acesta este potrivit pentru persoanele cu diabet sau pentru cei care vor să își controleze glicemia. Chiar dacă are multe beneficii, stevia are și unele dezavantaje. Iată ce trebuie să știi despre zahărul de ștevie.

Ce este zahărul de ștevie

Zahărul de ștevie, cunoscut și sub denumirea de stevioză, este un îndulcitor natural derivat din planta Stevia rebaudiana. Planta Stevia este originară din America de Sud și este cultivată în principal pentru frunzele sale dulci, care conțin compuși de îndulcire numiți glicozizi de steviol.

Glicozizii de steviol sunt extrași din frunzele plantei Stevia și sunt prelucrați pentru a obține zahărul de ștevie. Acest îndulcitor are o putere de îndulcire semnificativ mai mare decât zahărul obișnuit, de aproximativ 200-400 de ori mai mare. În plus, zahărul de ștevie are un conținut scăzut de calorii și nu afectează nivelul glicemiei, fiind o opțiune populară pentru persoanele care doresc să reducă aportul de zahăr sau care au diabet.

Shutterstock

Un avantaj al zahărului de ștevie este că nu are un impact semnificativ asupra nivelului glicemiei. Acesta nu conține carbohidrați care să fie metabolizați în glucoză în organism, ceea ce înseamnă că nu crește nivelul de zahăr din sânge. De aceea, este adesea utilizat ca îndulcitor alternativ pentru persoanele cu diabet sau pentru cele care doresc să controleze nivelul de zahăr din sânge.

Este important de menționat că gustul zahărului de ștevie poate varia și poate avea un ușor aftertaste sau o notă amară pentru unele persoane, în special când este utilizat în cantități mari. Cu toate acestea, mulți oameni îl consideră o alternativă naturală și sănătoasă la zahărul obișnuit, deoarece are un conținut caloric redus și nu are un impact semnificativ asupra nivelului glicemiei.

Generalități despre ștevie

Stevia rebaudiana, cunoscută în mod obișnuit sub numele de stevia, este o plantă perenă cu frunze dulci, originară din America de Sud, în special din Paraguay și Brazilia. Este cultivată pentru conținutul său ridicat de compuși dotați cu putere de îndulcire, fiind o alternativă naturală la zahăr și îndulcitori artificiali, conform Verywellhealth.com.

Planta stevia a fost utilizată de secole de către populațiile indigene din America de Sud ca îndulcitor natural și pentru proprietățile sale medicinale. Frunzele sale dulci erau adesea mestecate sau folosite pentru a îndulci ceaiurile și băuturile.

Stevia conține compuși dotați cu putere de îndulcire, cunoscuți sub numele de glicozide de steviol. Cel mai important și mai dulce compus este steviosida. Alți compuși importanți includ rebaudiozida A, rebaudiozida C și dulcozida. Glicozidele de steviol sunt de aproximativ 150-400 de ori mai dulci decât zaharoza (zahărul obișnuit), dar nu conțin calorii. Aceasta face ca stevia să fie o opțiune populară pentru persoanele care doresc să reducă aportul de zahăr sau caloriile din alimentație.

Datorită puterii sale de îndulcire și a absenței calorii, extractele de stevia sunt utilizate pe scară largă în industria alimentară ca îndulcitori naturali. Acestea pot fi găsite într-o varietate de produse, cum ar fi băuturi răcoritoare, înghețată, deserturi, produse de patiserie și îndulcitori de masă.

Frunzele proaspete sau uscate de stevia pot fi utilizate ca îndulcitor natural în ceaiuri, băuturi calde, deserturi sau alte preparate. De asemenea, extractele și pulberile de stevia sunt disponibile în magazine și pot fi utilizate în prepararea diverselor rețete. Unele persoane cultivă și plante de stevia acasă pentru a avea acces la frunzele proaspete.

Stevia a fost aprobată ca îndulcitor alimentar în mai multe țări, inclusiv în Statele Unite și Uniunea Europeană. Totuși, este important să se acorde atenție calității produselor de stevia și să se verifice etichetele pentru a evita îndulcitorii cu adaosuri nedorite sau îndulcitori artificiali amestecați, conform Healthline.com.

Ce beneficii are zahărul de ștevie

Iată care sunt beneficiile zahărului de ștevie, conform Bbcgoodfood.com:

Indice glicemic scăzut

Zahărul de stevie are un indice glicemic aproape de zero, ceea ce înseamnă că nu provoacă creșteri bruște ale nivelului de zahăr din sânge.

Lipsa caloriilor

Zahărul de ștevie are un conținut scăzut de calorii și este o opțiune excelentă pentru persoanele care doresc să reducă aportul caloric în alimentație. Datorită puterii sale de îndulcire, este nevoie de o cantitate foarte mică pentru a obține gustul dulce dorit.

Pierderea în greutate

Consumul de zahăr de ștevie poate ajuta la reducerea aportului total de calorii și poate fi util în procesul de pierdere în greutate sau de menținere a unei greutăți sănătoase.

Nu provoacă carii dentare

Zahărul de ștevie nu este fermentat de bacteriile orale, ceea ce înseamnă că nu promovează formarea de carii dentare și nu afectează smalțul dinților în același mod ca zahărul obișnuit.

Proprietăți antioxidante

Unele cercetări sugerează că compușii prezenți în zahărul de ștevie pot avea proprietăți antioxidante, contribuind la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și la promovarea sănătății generale.

Suport pentru gestionarea diabetului

Datorită impactului redus asupra nivelului de zahăr din sânge, zahărul de ștevie poate fi utilizat în mod responsabil în planurile de alimentație pentru persoanele cu diabet, sub supravegherea unui specialist.

Lipsa efectelor secundare asociate cu îndulcitorii artificiali

Zahărul de ștevie este un îndulcitor natural și nu a fost asociat cu efecte secundare adverse semnificative. Este o alternativă mai sănătoasă la îndulcitorii artificiali.

Utilizare versatilă

Zahărul de ștevie poate fi utilizat într-o varietate de alimente și băuturi, cum ar fi ceaiurile, cafeaua, iaurturile, produsele de patiserie și deserturile, oferind un gust dulce fără a adăuga calorii suplimentare.

Potrivit pentru persoanele cu sensibilități la gluten și lactoză

Zahărul de ștevie este non-gluten și non-lactoză, făcându-l potrivit pentru persoanele cu intoleranțe sau sensibilități la aceste substanțe.

Dezavantajele zahărului de ștevie

Deși zahărul de ștevie are multe avantaje, există și câteva dezavantaje. Iată care sunt acestea, potrivit Theislandnow.com:

Unii oameni consideră că stevia are un gust specific care poate fi neplăcut sau diferit față de zahărul obișnuit. Gustul poate fi descris uneori ca fiind ușor amar sau asemănător cu cel al licoricei.

De asemenea, există unele dovezi care sugerează că stevia ar putea interacționa cu anumite medicamente, inclusiv cu unele medicamente pentru diabet și pentru tensiunea arterială.

Cercetările sugerează că stevia și alți îndulcitori non-nutritivi ar putea afecta echilibrul bacteriilor intestinale, ceea ce poate avea un impact asupra sănătății generale.

Deși cercetările sunt încă în desfășurare, există unele dovezi care sugerează că consumul excesiv de îndulcitori non-nutritivi, inclusiv stevia, ar putea fi asociat cu un risc crescut de anumite afecțiuni, cum ar fi sindromul metabolic.

Este important să discuți cu medicul tău sau cu un dietetician înainte de a adăuga stevia sau orice alt îndulcitor la dieta ta, mai ales dacă ai anumite afecțiuni de sănătate precum diabetul.

Zahăr de ștevie pentru diabetici

Zahărul de ștevie (stevia) este o alegere bună pentru persoanele care suferă de diabet. Așa cum am scris mai sus, stevia este un îndulcitor natural, provenind din planta Stevia rebaudiana, care are o putere de îndulcire mult mai mare decât zahărul obișnuit, dar nu are calorii sau carbohidrați, ceea ce face ca stevia să nu afecteze nivelurile de glucoză din sânge.

Totuși, este important să fii atent la produsele comercializate ca „stevia”. Unele dintre acestea pot conține și alte tipuri de îndulcitori sau aditivi care pot afecta nivelurile de zahăr din sânge.

Ține cont și de faptul că, deși stevia poate fi o opțiune mai bună pentru controlul nivelului de zahăr din sânge, consumul excesiv al oricărui tip de îndulcitor poate contribui la alte probleme de sănătate, cum ar fi obezitatea. Consumul moderat este cheia, indiferent de tipul de îndulcitor ales.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 23-05-2023 07:57