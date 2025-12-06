Aproape 800.000 de români îşi serbează onomastica sâmbătă, de Sfântul Nicolae. Mesaje şi urări

06-12-2025 | 08:22
sf nicolae
Shutterstock

Aproape 800.000 de români își serbează onomastica de Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai îndrăgiți sfinți ai creștinătății și ocrotitor al copiilor și al celor nevoiași.

Ioana Andreescu

Cu o seară înainte, copiii şi-au lustruit ghetuţele, pentru a primi daruri din partea Moşului. Conform datelor oficiale, aproape 296.088 de femei şi peste 503.312 de bărbaţi poartă numele derivate din cel al Sfântului Nicolae.

În cazul bărbaţilor, cel mai frecvent este numele Nicolae, purtat de 287.204 persoane, în timp ce, la femei, cel mai frecvent întâlnit este Nicoleta, purtat de 220.581 de persoane.

Tradiţia Bisericii consemnează faptul că Sfântul Nicolae s-a născut într-o familie bogată, în localitatea Patara, în provincia Lichia, din partea asiatică a Turciei de astăzi.

Încă din copilărie s-a remarcat prin purtare aleasă, post şi viaţă duhovnicească intensă. A studiat la cele mai bune şcoli, iar în bisericile în care intra uimea pe toţi prin blândeţe şi nobleţe sufletească. Întrucât unchiul său era episcop la Patara, Nicolae a stat o vreme la Mănăstirea Patara, unde a devenit preot.

moș nicolae
Cum arată Moș Nicolae în alte țări. Adevărata înfățișare a celui care lasă cadouri în ghetuțele copiilor

După moartea părinţilor săi, Nicolae a renunţat la toată averea pe care aceştia i-au lăsat-o, împărţind-o săracilor şi plecând în pelerinaj în Ţara Sfântă. Când s-a întors de la Locurile Sfinte, a mers la Mănăstirea Sionului, întemeiată de unchiul său. Apoi s-a reîntors în cetatea Mira, pentru a trăi între oameni.

După moartea arhiepiscopului Mirei Lichiei – astăzi un mic sătuc sub un alt nume, în Turcia – Sfântul Nicolae a fost ales în fruntea acestei eparhii, în urma unei minuni.

Nu se ştie cu exactitate anul în care Sfântul Nicolae a plecat la Hristos, unele surse indicând anul 340, altele 350. Se ştie doar data, respectiv cea la care astăzi îl cinstim pe Sfântul Nicolae, 6 decembrie.

În anul 1087, de frica expansiunii musulmane, moaştele sale, care rămăseseră în Mira Lichiei, au fost transferate la Bari, în Italia, unde sunt îngropate într-o criptă.

Mesaje de Sfântul Nicolae

Cele mai frumoase mesaje și urări sunt cele cele simple care se trimit din suflet, însă, dacă vrei să-ți impresionezi soția, părinții sau chiar șeful, alege un mesaj din lista de mai jos.

”Sper că sărbătoarea Sfântului Nicolae să fie semnalul unui nou început, să ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire şi mai ales... multă dragoste!”

”Cu numele să ne trăieşti, ani mulţi să înfloreşti, ca un măr, ca un par, ca un fir de trandafir! La mulţi ani Nicolae!”

”Azi, de ziua numelui îţi urez să ai parte de zile senine şi însorite, de fericire şi de tot binele din lume!”

”Îţi doresc ca de ziua ta de nume dorinţele să devină realitate, speranţele să devină împliniri şi orice cădere un pas înainte. La mulţi ani!”

„Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului numai bine. La mulți ani, Nicoleta!”

„Sufletul tău să vibreze în armonie și pace, iubirea să te primească în brațele-i pline de căldură și duioșie, iar norocul să te urmeze oriunde. La mulți ani, de Sf. Nicolae!”

Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”

