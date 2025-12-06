Trei tineri au furat pachete de cafea dintr-un magazin din Timișoara și apoi s-au luat la bătaie cu angajații

Stiri actuale
06-12-2025 | 07:33
furt Timișoara

Trei tineri au ajuns în atenția polițiștilor, după ce au furat mai multe pachete de cafea dintr-un magazin din Timișoara.

autor
Emanuela Băluș

Indivizii au ascuns prada printre haine, dar au fost văzuți de paznici când încercau să fugă.

Până să dispară, s-au luat la bătaie cu angajații. Primul suspect, în vârstă de 21 de ani, a fost prins la scurt timp și arestat preventiv.

Al doilea, de 18 ani, a fost văzut la târgul de Crăciun de un polițiști aflat în timpul liber și reținut.

În cele din urmă a fost găsit și cel de-al treilea suspect, un minor de 15 ani.

Citește și
intretinere furt
O contabilă a furat 400.000 de lei de la nouă asociații de proprietari din Capitală. Sute de oameni au rămas fără utilități

Cercetările continuă într-un dosar pentru tâlhărie calificată.

Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”

Sursa: Pro TV

Etichete: timisoara, hoți, magazin,

Dată publicare: 06-12-2025 07:33

Articol recomandat de sport.ro
Reacția americanilor când au văzut că pot da peste România la CM 2026
Reacția americanilor când au văzut că pot da peste România la CM 2026
Citește și...
Percheziții în Dolj, inclusiv la o instituție publică. Mai mulți bugetari sunt suspectați că au furat bonuri de carburant
Stiri actuale
Percheziții în Dolj, inclusiv la o instituție publică. Mai mulți bugetari sunt suspectați că au furat bonuri de carburant

Şapte percheziţii au loc joi dimineaţă, în judeţul Dolj, inclusiv la sediul unei instituţii publice, într-un dosar de delapidare şi fals intelectual, în care mai mulţi funcţionari sunt suspectaţi că şi-au însuşit bonuri valorice de carburant.

O contabilă a furat 400.000 de lei de la nouă asociații de proprietari din Capitală. Sute de oameni au rămas fără utilități
Stiri actuale
O contabilă a furat 400.000 de lei de la nouă asociații de proprietari din Capitală. Sute de oameni au rămas fără utilități

În prag de iarnă, sute de oameni din nouă asociații de proprietari din București au rămas fără utilități, după ce contabila și rudele ei au furat 400 de mii de lei.  

Armata germană anunţă că i-a fost furat un transport de muniţie. 20.000 de cartuşe au dispărut
Stiri externe
Armata germană anunţă că i-a fost furat un transport de muniţie. 20.000 de cartuşe au dispărut

Un transport de muniţie al armatei germane, aflat în grija unui curier civil, a fost furat săptămâna trecută, a confirmat pentru AFP un purtător de cuvânt al Bundeswehr.

Doi bărbați s-au dat drept angajați ai unei companii de gaze și au furat zeci de mii de lei din casa unei vârstnice
Stiri actuale
Doi bărbați s-au dat drept angajați ai unei companii de gaze și au furat zeci de mii de lei din casa unei vârstnice

Doi bărbaţi, unul din Bucureşti, celălalt din Reşiţa, au fost arestaţi preventiv după ce, pretinzând că sunt angajaţi ai unei companii furnizoare de gaze naturale, au intrat în locuinţa unei vârstnice din Braşov, de unde furat zeci de mii de lei.

Trei bărbați din Gorj, arestați după ce au furat șapte drujbe. Până să fie prinși, indivizii au vândut uneltele
Stiri actuale
Trei bărbați din Gorj, arestați după ce au furat șapte drujbe. Până să fie prinși, indivizii au vândut uneltele

Trei bărbați din Gorj au fost arestați preventiv după ce au furat șapte drujbe. Spargerea a avut loc în urmă cu o lună la magazinul din sat în miez de noapte.

Recomandări
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”
Stiri Politice
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, în conferința de presă pe care a susținut-o la Palatul Victoria, dacă salariul minim în România va ”rămâne înghețat” și în anul 2026.   

Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Energie termică gratis, fluidizarea traficului rutier sau locuințe pentru tineri. ȘtirileProTv.ro vă prezintă cele mai importante promisiuni electorale ale candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei, care sunt organizate în 7 decembrie 2025.

Ilie Bolojan: Este o batjocură când îţi iei bani nemunciţi sau banii pe care îi iei nu se reflectă în rezultatele activităţii
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Este o batjocură când îţi iei bani nemunciţi sau banii pe care îi iei nu se reflectă în rezultatele activităţii

Premierul Ilie Bolojan critică indemnizațiile de 27.000 de lei de la Aeroporturi București, numindu-le „o batjocură” în lipsa unor rezultate.

Top citite
1 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Luna Plină în Gemeni din 5 Decembrie 2025 aduce revelații majore pentru toate zodiile
2 Dana Rogoz: «Gândește liber» este un mesaj foarte relevant și azi, când ni se cere din ce în e mai puțin sa gândim
Știrile PRO TV
Protv 30 de ani
Dana Rogoz: „Gândește liber” este un mesaj foarte relevant și azi, când ni se cere din ce în ce mai puțin să gândim
3 moș nicolae
Imagine generată de AI prin Reve.Art
Stiri Diverse
Ce se pune în ghetuțe de Moș Nicolae. Ce cadouri să pregătești pentru cei mici și mari
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Decembrie 2025

46:35

Alt Text!
La Măruță
5 Decembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Decembrie 2025

01:46:45

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă procedura complexă care combină chirurgia cu chimioterapia, numită HIPEC, ne explică. Dr. Adrian Bartos, Medic primar Chirurgie generală la Spitalul Regina Maria Cluj

11:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28