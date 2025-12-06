Trei tineri au furat pachete de cafea dintr-un magazin din Timișoara și apoi s-au luat la bătaie cu angajații

Trei tineri au ajuns în atenția polițiștilor, după ce au furat mai multe pachete de cafea dintr-un magazin din Timișoara.

Indivizii au ascuns prada printre haine, dar au fost văzuți de paznici când încercau să fugă.

Până să dispară, s-au luat la bătaie cu angajații. Primul suspect, în vârstă de 21 de ani, a fost prins la scurt timp și arestat preventiv.

Al doilea, de 18 ani, a fost văzut la târgul de Crăciun de un polițiști aflat în timpul liber și reținut.

În cele din urmă a fost găsit și cel de-al treilea suspect, un minor de 15 ani.

Cercetările continuă într-un dosar pentru tâlhărie calificată.

