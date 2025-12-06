C.R. Tănase: „În 30 de ani, România a avut o evoluție uriașă. Nu o vedem, dar străinii spun wow, ce s-a schimbat țara asta!"

Protv 30 de ani
06-12-2025 | 09:01
×
Codul embed a fost copiat

România a avut în ultimii 30 de ani "o evoluție uriașă", pe care adesea noi nu o percepem, dar care e confirmată de străinii care ne vizitează țara, spune Cătălin Radu Tănase, la aniversarea a 30 de ani de PRO TV.

autor
Stirileprotv

Martor direct la unele dintre cele mai mari dramatice evenimente ale ultimilor 30 de ani, Cătălin Radu Tănase este unul dintre cei mai longevivi și experimentați corespondenți speciali ai PRO TV.

Amintindu-și de evenimentele care au marcat primii 30 de ani de PRO TV - printre care mineriadele și războaiele din Iugoslavia și Irak, Cătălin remarcă schimbările uriașe prin care a trecut România în acești ani.

El descrie România ca pe o țară care a evoluat enorm, dar care, asemeni unui părinte în relația cu propriul copil, nu reușește să-și vadă singură progresul.(Vezi la minutul 6:30 din interviu)

“Ca părinte, nu îți dai seama cât a crescut, dar o rudă va zice ‘wow, ce mare s-a făcut!’. Așa e și cu România”

Cătălin Radu Tănase: „Esențial, e o evoluție uriașă. Se vede asta. O văd mai bine ca noi străinii care vin după foarte mulți ani în țară și spun ‘Wow, ce s-a schimbat țara asta! Câte lucruri bune’.

Citește și
Ion Iliescu
30 de ani de PRO TV. 2000 - Ion Iliescu revenea la Cotroceni, iar Traian Băsescu cucerea Bucureștiul

Noi nu le vedem neapărat, nu le realizăm, trăind zi de zi aici. E exact ca pentru un părinte - el își vede copilul crescând în fiecare zi. E o constanță în viața lui, și atunci nu vede când s-a mărit cu zece centimetri, nu vede când trebuie să-i iei pantofi cu trei numere mai mari.

În schimb, o rudă sau un străin care n-a văzut copilul ăla de zece ani spune “Wow, ce mare s-a făcut!

Așa e și cu România.”

Ce momente l-au marcat cel mai mult în carieră

E greu să alegi un singur moment care te-a marcat într-o carieră de 30 de ani, mărturisește Cătălin. Dincolo de experiențele cutremurătoare pe care le-a trăit în războiul din Iugoslavia, el a ales o amintire din România, care l-a marcat pentru că arată cum viața învinge mereu:

„Acum câțiva ani, au fost niște ninsori, niște zăpezi destul de mari în Bărăgan. A fost un moment în care am reușit, cu puțin noroc, cu puțină înțelegere din partea cuiva, să ducem o femeie gravidă la un spital din Slobozia și să nască copilul. O fetiță vie, în stare foarte bună, deși nimeni nu-i mai dăduse nicio șansă.

Stau să mă gândesc că dacă un om poate să contribuie chiar și atât de puțin la ocrotirea unei vieți sau la bucuria unei familii, eu cred că înseamnă că ai făcut ceva în viață.” 

Sursa: StirilePROTV

Etichete: romania, protv, stirile protv,

Dată publicare: 06-12-2025 09:01

Articol recomandat de sport.ro
Reacția americanilor când au văzut că pot da peste România la CM 2026
Reacția americanilor când au văzut că pot da peste România la CM 2026
Citește și...
30 de ani de PRO TV. 2001 - Atacul asupra Turnurilor Gemene din 11 septembrie care a schimbat lumea
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2001 - Atacul asupra Turnurilor Gemene din 11 septembrie care a schimbat lumea

Campania „30 de ani în 30 de zile” vă aduce anul în care lumea s-a schimbat pentru totdeauna: 2001. Un început de mileniu plin de speranță, o lume care părea să descopere puterea tehnologiei, internetul, viteza și brusc, frica.

30 de ani de PRO TV. 2000 - Ion Iliescu revenea la Cotroceni, iar Traian Băsescu cucerea Bucureștiul
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2000 - Ion Iliescu revenea la Cotroceni, iar Traian Băsescu cucerea Bucureștiul

Retrospectiva Știrilor PRO TV a ajuns în anul 2000 – România pășea în noul mileniu cu inima strânsă, dar cu ochii plini de speranță.

Recomandări
Responsabili americani transmit Europei: Fără întărirea apărării până în 2027, SUA pot renunța la unele mecanisme NATO
Stiri externe
Responsabili americani transmit Europei: Fără întărirea apărării până în 2027, SUA pot renunța la unele mecanisme NATO

Responsabilii americani i-au avertizat pe omologii europeni că, dacă nu-și consolidează până în 2027 capacitățile defensive, Statele Unite își vor sista participarea la anumite mecanisme de apărare ale NATO.

Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Energie termică gratis, fluidizarea traficului rutier sau locuințe pentru tineri. ȘtirileProTv.ro vă prezintă cele mai importante promisiuni electorale ale candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei, care sunt organizate în 7 decembrie 2025.

Criza apei i-a costat pe locuitorii din Prahova și Dâmbovița 120.000 euro pe zi. Restaurante și afaceri, forțate să caute apă
Stiri actuale
Criza apei i-a costat pe locuitorii din Prahova și Dâmbovița 120.000 euro pe zi. Restaurante și afaceri, forțate să caute apă

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se îndreaptă spre o posibilă soluționare. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că vineri seară alimentarea cu apă va fi reluată treptat, dar a avertizat că apa nu va fi deocamdată potabilă.

Top citite
1 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Luna Plină în Gemeni din 5 Decembrie 2025 aduce revelații majore pentru toate zodiile
2 Dana Rogoz: «Gândește liber» este un mesaj foarte relevant și azi, când ni se cere din ce în e mai puțin sa gândim
Știrile PRO TV
Protv 30 de ani
Dana Rogoz: „Gândește liber” este un mesaj foarte relevant și azi, când ni se cere din ce în ce mai puțin să gândim
3 moș nicolae
Imagine generată de AI prin Reve.Art
Stiri Diverse
Ce se pune în ghetuțe de Moș Nicolae. Ce cadouri să pregătești pentru cei mici și mari
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Decembrie 2025

46:35

Alt Text!
La Măruță
5 Decembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Decembrie 2025

01:46:45

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă procedura complexă care combină chirurgia cu chimioterapia, numită HIPEC, ne explică. Dr. Adrian Bartos, Medic primar Chirurgie generală la Spitalul Regina Maria Cluj

11:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28