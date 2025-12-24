Crăciun cu zăpadă în România: ninsori, viscol și cod galben în 19 județe și în Capitală

Crăciunul vine cu zăpadă în mai multe zone din România! Sunt anunțate ninsori, până mâine seară, dar și vânt puternic și chiar ger.

Meteorologii au emis un cod galben în 19 județe din Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului dar și în capitală.

În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență le recomandă șoferilor prudență, și maşini echipate de iarnă! În Iași, un microbuz a derapat pe gheață și 2 oameni au fost răniți.

Pe un drum acoperit de gheață, azi dimineață, în județul Iași, la Todirești, un microbuz cu 7 persoane a derapat şi a ajuns în şanţ.

Doi oameni au ajuns la spitalul din Pașcani, cu răni ușoare. Potrivit poliţiei, şoferul microbuzului nu a adaptat viteza la condițiile de drum.

A nins în mai multe zone ale ţării! În județul Botoșani şi în Suceava, mai multe mașini au ajuns pe marginea drumului, din cauza poleiului de pe carosabil și a vitezei imprudent de mari. Nu au fost înregistrate și victime, spun autorităţile.

Peisajul este deja de iarnă, la munte, în județele Gorj și Mehedinți.

În această dimineață, în zonă s-a așternut un strat de zăpadă de câțiva centimetri, iar drumarii au fost nevoiți să intervină, pentru a curăța șoselele.

Turiştii se bucura că va fi zăpada de Crăciun la Rânca, dar și în stațiunea Strajă, din județul Hunedoara.

Schimbare radicală de vreme şi în Alba Iulia. Oamenii au descoperit de dimineață orașul acoperit de un strat subțire de zăpadă. Cei care plecau la muncă au pierdut câteva minute, să curețe mașinile.

Utilajele de deszăpezire au acționat rapid, așa că n-au fost probleme în trafic. Iar mulți localnici s-au bucurat de ninsoare.

Oamenii spun că sunt mulți ani de când la Alba Iulia n-a mai nins, de Crăciun.

”Ne bucurăm că și copiii de zăpadă, e vreme frumoasă am fost la biserică acum mergem acasă să facem cozonaci, sărmăluțe și să așteptăm colindătorii."

Jumătatea sudică a țării este, de la ora 12, sub cod galben de ninsori viscolite, până mâine seară.

