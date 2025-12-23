Vremea se schimbă radical: Cod galben de viscol și ninsori în aproape jumătate din țară. Capitala, vizată de zăpadă

Vremea se răcește în aproape toată țara, iar de mâine intră în vigoare un cod galben de viscol. Sunt așteptate și ninsori, mai ales în Sudul țării și la munte.

Începând de mâine de la prânz, și până joi seara, aproape jumtate din ţară va intra sub un cod galben de vânt puternic, ninsori și polei.

Încă de diseară va începe să ningă la munte și în Moldova, iar mâine noapte zăpada va ajunge și în sudul țării. Înclusiv în Capitala sunt așteptate ninsori, iar local se va depune strat de zăpadă.

Primăria Capitalei a anunțat că operatorii de salubritate din cele 6 sectoare sunt pregătiți să intervină în total cu peste 500 de utilaje și 2500 de oameni.

Circulați cu prudență, și asta pentru că pe drum se poate depune strat de polei. De asemenea, este important ca mașinile să fie echipate cu anvelope de iarnă, iar viteza să fie adaptată condițiilor de drum.

Autoritățile ecomandă șoferilor să evite deplasările care nu sunt urgente și să se informeze din timp asupra condițiilor de trafic, mai ales în timpul ninsorilor viscolite.



