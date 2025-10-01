Veste importantă pentru București. Încep lucrările la centura oraşului Buftea ”în scurt timp”. Anunțul autorităților

Autorizaţia de construire a variantei ocolitoare Buftea a fost emisă, urmând ca lucrările să fie demarate în scurt timp, a anunţat secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioşteanu.

Lucrările vor fi efectuate de constructorul austriac Porr Construct SRL, în baza unui contract de 281,17 milioane lei, fără TVA.

”Două proiecte din regiunea Bucureşti-Ilfov au mai făcut un pas. Este vorba despre două proiecte de infrastructură rutieră din regiunea metropolitană Bucureşti-Ilfov, care vor avea un impact important asupra creşterii siguranţei circulaţiei şi fluidizării traficului rutier, după cum urmează: Centura oraşului Buftea. A fost emisă autorizaţia de construire a variantei ocolitoare Buftea, urmând ca lucrările să fie demarate în scurt timp”, a anunțat el într-un mesaj publicat pe Facebook, potrivit News.ro.

Antreprenorul austriac Porr Construct SRL are la dispoziţie 34 luni şi 281,17 milioane lei, fără TVA, fonduri europene nerambursabile pentru finalizarea proiectării şi execuţiei a: 5,77 km lungime traseu; iluminat public; 2 parcări, în care se are în vedere şi montarea de sisteme de cântărire a autocamioanelor şi de utilare a acestora cu staţii de încărcare pentru autovehiculele electrice; sistem de colectare şi scurgere ape.

Se vor construi trei pasaje rutiere:

1) pasaj peste calea ferată Bucureşti-Ploieşti (81,90 m lungime)

2) pasaj peste DJ101 (84,90 m lungime)

3) pasaj peste drum betonat (36,10 m lungime)

Centura va avea trei intersecţii la nivel:

1) intersecţie giratorie VO Buftea x A0 (începutul variantei intersectează DN 1A la km 17+100 şi va asigura conexiunea cu nodul rutier al Autostrăzii Bucureştiului A0)

2) intersecţie VO Buftea x DN1A Strada Metalurgiei

3) intersecţie (nod rutier) cu DJ101

Constructorul a finalizat, deja, organizarea de santier.

Cel de-al doilea proiect este un sens giratoriu pe DN2 la Şindriliţa, Găneasa.

A fost aprobată în şedinţa Guvernului României procedura de expropriere necesară pentru amenajarea unui sens giratoriu pe DN2 (km 21+900), la intersecţia cu DC29 (km 9+800) din zona satului Şindriliţa (Găneasa).

Următorul pas constă în emiterea autorizaţiei de construire şi a Ordinului de Începere a lucrărilor, apoi demararea lucrărilor de execuţie.

”Aceste proiecte se realizează cu sprijinul şi la solicitarea autorităţilor locale: Consiliul Judeţean Ilfov, Primăria oraşului Buftea şi Primăria comunei Găneasa”, spune secretarul de stat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













