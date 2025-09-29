Sute de blocuri din București rămân fără apă caldă în această săptămână, din cauza unor lucrări la reţeaua de termoficare

29-09-2025 | 13:29
Termoenergetica
Aproape 800 de blocuri, mai mulţi operatori economici şi un punct termic industrial din sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6 ale Bucureştiului rămân fără apă caldă în această săptămână, anunţă compania municipală Termoenegetica.

autor
Mihaela Ivăncică

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. anunţă, luni, că în următoarele zile se vor desfăşura lucrări de înlocuire, modernizare şi de reparaţii pe conductele reţelei termice, în mai multe zone din Capitală.

Sectorul 2

Astfel, se va interveni la reţeaua termică primară – conductă Dn 600 mm, pe Bulevardul Basarabia din Sectorul 2, unde se vor face lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 6 puncte termice (82 blocuri şi doi agenţi economici) de luni, ora 09:00, până vineri, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1975, această porţiune de reţea având 50 de ani de funcţionare.

Sectorul 3

De asemenea, la reţeaua termică primară – conductă Dn 800 mm, în zona Splaiul Unirii, Bulevardul Mircea Vodă din Sectorul 3, se vor desfăşura lucrări de reîntregire a conductelor care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 10 puncte termice (178 blocuri şi trei agenţi economici) de luni, ora 09:00, până sâmbătă, ora 23:00. În paralel, echipele companiei vor executa şi lucrări de reparaţie a conductelor. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1995, această porţiune de reţea având 30 de ani de funcţionare.

La reţeaua termică primară – conductă Dn 1000 mm, în zona Splaiul Unirii din Sectorul 3, se vor face lucrări de reparaţie a conductelor care impun sistarea furnizării agentului termic către 7 puncte termice (135 de blocuri), de luni, ora 09:00, până sâmbătă, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1987, această porţiune de reţea având aproape 40 de ani de funcţionare.

Sectorul 4

Totodată, se va interveni la reţeaua termică primară – conductă Dn 500 mm, în zona străzilor V.V. Stanciu, Constantin Rădulescu - Motru şi Calea Văcăreşti din Sectorul 4. Aici se vor face lucrări de reparaţie care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 6 puncte termice (129 de blocuri şi 2 agenţi economici), începând de luni, ora 09:00, până sâmbătă, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1992, această porţiune de reţea având 33 de ani de funcţionare.

La reţeaua termică primară – conductă Dn 600 mm, în zona străzii Sergent Niţu Vasile din Sectorul 4, se vor desfăşura lucrări de reparaţie a conductelor care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 9 puncte termice (106 blocuri şi un agent economic) de marţi, ora 09:00, până joi, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1983, această porţiune de reţea având peste 40 de ani de funcţionare.

În plus, se vor face lucrări la reţeaua termică primară – racordul punctului termic "3 Zona II" - conductă Dn 200 mm, pe Aleea Covasna din Sectorul 4, iar acestea impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 1 punct termic (19 blocuri) de luni, ora 09:00, până miercuri, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1989, această porţiune de reţea având 36 de ani de funcţionare.

Sectorul 5

La reţeaua termică primară – racordul punctului termic "Marinescu" - conductă Dn 80 mm, pe Strada Eroii Sanitari din Sectorul 5, se vor desfăşura lucrări de reparaţie care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 2 puncte termice (2 blocuri), începând de luni, ora 09:00, până marţi, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1989, această porţiune de reţea având aproape 36 de ani de funcţionare.

Sectorul 6

De asemenea, la reţeaua termică primară – conductă Dn 600 mm, pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6, se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 5 puncte termice (127 de blocuri şi imobile şi 1 punct termic industrial), începând de miercuri, ora 09:00, până la vineri, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1980, această porţiune de reţea având 45 de ani de funcţionare.

La reţeaua termică primară – conductă Dn 600 mm, pe Bulevardul Timişoara din Sectorul 6, se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă de luni, în perioada ora 09:00, până marţi, ora 23:00, dar aici clienţii nu vor fi afectaţi. Anul de punere în funcţiune a conductei corespunzătoare racordului menţionat este 1984, această porţiune de reţea având peste 40 de ani de funcţionare.

Potrivit Termoenergetica, termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor. Clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 29-09-2025 13:29

